Le réalisateur abattu par Alec Baldwin est hors de danger

Alec Baldwin a accidentellement tiré avec un pistolet à hélice avec lequel il a tué Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza, qui est désormais hors de danger. Connaître tous les détails.

+ La tragédie d’Alec Baldwin

© GettyAlec Baldwin

Hier après-midi un fait divers a choqué le monde du cinéma : Alec Baldwin accidentellement tiré avec un pistolet à hélice, tuant un directeur de la photographie et blessant le réalisateur. Halyna Hutchins, 42 ans, a été la victime mortelle, tandis que Joel Souza, 48 ans, a été abattu., mais il n’a été que grièvement blessé. La tragédie s’est produite sur le plateau de tournage de Rouiller.

Dans ce nouveau film Alec Baldwin joue un homme qui se bat pour son petit-fils, qui a été accusé d’un crime. Situé au Nouveau-Mexique, Rouiller Il devait avoir des armes pour simuler les parties d’action, mais on cherche toujours à savoir pourquoi celui qui devrait être des accessoires a été chargé. Bien entendu, aucune accusation n’a été déposée contre l’acteur et il a déjà été libéré.

Maintenant, après le tragique accident, de nouvelles informations viennent d’arriver du portail Date limite. Selon ce que rapportent les médias, le réalisateur Joël Souza est déjà hors de danger et a été licencié. Au début, on disait que sa blessure l’avait mis dans un état critique, très grave, mais maintenant tout indique que son impact de balle était plus léger.

De plus, Frances Fisher qui fait également partie du casting de Rust a confirmé via Twitter que le même réalisateur avait annoncé sa sortie de l’hôpital. « Le directeur Joël Souza m’a dit qu’il avait quitté l’hôpital« C’étaient les mots que l’actrice a utilisés pour annoncer la nouvelle. Ce fut une longue nuit au cours de laquelle Souza a dû recevoir un traitement approprié au centre de santé Christus St. Vincent.

Les autorités ont confirmé que l’enquête est toujours ouverte et active pendant qu’elles interrogent tous les témoins de la tragédie inattendue qu’ils ont vécue. Alec Baldwin et ses deux coéquipiers. Quant à la suite du film, elle est actuellement suspendue et on ne sait pas s’ils reviendront travailler dessus à un moment donné.

