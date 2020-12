Le réacteur à fusion KSTAR établit un record: 20 secondes atteignant une température ionique de 100 millions ° C

Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR), également connu sous le nom de le soleil artificiel coréen, a atteint un nouveau record. Pendant un total de 20 secondes, il a réussi à maintenir le plasma à des températures élevées avec une température ionique de 100 millions ° C. La prochaine étape? Les 300 secondes jusqu’en 2025.





20 secondes ne semblent pas beaucoup pour un record, mais ici nous parlons d’obtenir des températures extrêmement élevées. Auparavant, KSTAR avait atteint un record de 8 secondes en 2019, donc ces 20 secondes représentent plus du double du chiffre précédent. Si l’on remonte à 2018, 100 millions de diplômes ont été obtenus en à peine une seconde et demie.

Recréer le soleil

Un réacteur à fusion comme KSTAR peut parviennent à recréer les réactions de fusion qui se produisent dans notre étoile. Pour ce faire, cependant, il doit atteindre des températures extrêmement élevées, comme atteint par KSTAR. Sur Terre, y parvenir nécessite de placer des isotopes d’hydrogène dans des dispositifs de fusion où un état de plasma peut être créé qui sépare les ions des électrons. Avec les ions séparés, ils sont chauffés et maintenus à des températures extrêmement élevées.

Si KSTAR n’est pas le seul à avoir réussi à atteindre une température ionique de 100 millions ° C, il est le seul qui l’a fait pendant une si longue période. Au cours de ce second semestre 2020, les chercheurs de KSTAR ont réalisé un total de 110 expériences avec le «soleil artificiel». Il s’agit notamment de ce nouveau record de 20 secondes à une température ionique de plus de 100 millions ° C.

L’objectif est désormais de 300 secondes d’ici 2025. Avec ces avancées, nous avançons également dans le développement de la fusion nucléaire, nous permettant à un moment donné d’obtenir de l’énergie par fusion nucléaire telle que nous l’obtenons déjà par fission.

C’est un long processus Cela demande encore beaucoup de développement, mais c’est aussi l’un des plus prometteurs. Sans surprise, recréer le fonctionnement des étoiles sur Terre n’est pas une tâche facile.

Via | Phys