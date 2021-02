Le rayonnement infernal arrive sur Nintendo Switch plus tard cette année

Asmodev, Art Games Studio SA et Ultimate Games SA ont annoncé la graduation de Radiation infernale de Steam Early Access à la fin de l’année dernière. Parallèlement à l’annonce, le jeu sera également lancé sur Nintendo Switch au début de cette année.

Radiation infernale se déroule sur l’île d’Halloween. À cet endroit, les ingénieurs testent différentes façons de générer de la chaleur. Les racines de la centrale électrique pénètrent profondément dans la Terre, jusqu’aux enfers. Les réacteurs tirent leur énergie des âmes en feu.

Cependant, un accident se produit, ce qui conduit à la propagation de rayonnement infernal dans toute la Terre. Les personnes vivant dans les zones les plus contaminées sont aux prises avec les biens causés par les fuites. C’est au joueur, un exorciste inflexible, de mettre les âmes au repos et d’arrêter la fuite.

Le jeu combine un gameplay dynamique et simple. Le jeu est facile à prendre en main et à commencer à jouer, mais encore plus difficile à maîtriser. Les joueurs peuvent combattre jusqu’à 20 boss démons différents et se battre en utilisant des exorcismes, des possessions et des démons. L’exorciste doit également aider à sauver les résidents, mais peut explorer librement le monde.

Les joueurs ont neuf capacités spéciales pour combattre les démons possédés et autres. Tout cela est accompli avec des visuels stylisés et un son correspondant. Le développeur déclare que le titre est rempli d’horreur et d’humour noir pour que les joueurs puissent en profiter.

Alors que le jeu peut être joué seul, les joueurs peuvent profiter du titre avec un ami sur le même écran. Si les choses deviennent trop difficiles, le jeu propose des solutions issues de RPG bien connus et des difficultés extrêmes pour un défi encore plus difficile.

Mim, l’un des développeurs du jeu, a déclaré:

Nous voulions une histoire qui corresponde au gameplay. Et nous l’avons fait. Radiation infernale est une ballade chaotique d’amour, de trahison et de vengeance. Comme toujours, tout ce que nous faisons Asmodev est imprégné de romantisme sanglant.

Alors que le jeu sortira le Nintendo Switch cette année, les fonctionnalités spécifiques à la console ne sont pas encore connues. Actuellement, le jeu n’est disponible que sur Steam, les joueurs auront donc la possibilité de jouer au jeu en déplacement avec la version Switch.

Internal Radiation a été lancé pour la première fois dans Steam Early Access en août 2020. Le jeu a subi des changements importants grâce aux commentaires de la communauté et a lancé la version complète le 28 décembre.

Radiation infernale est maintenant disponible sur PC via Steam. Le jeu sera lancé sur Nintendo Switch au premier semestre 2021.