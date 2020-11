La nouvelle série d’ABC Grand ciel devient rapidement un favori des fans. Avec seulement deux épisodes qui ont été diffusés jusqu’à présent, la série se réchauffe déjà. Si vous recherchez un choc et un drame au bord de votre siège, c’est tout. L’un des personnages a une relation plutôt étrange avec sa mère, ce qui est évident lorsque les téléspectateurs les rencontrent pour la première fois.

[Spoiler alert: This article contains spoilers from ‘Big Sky’]

Valerie Mahaffey, Katheryn Winnick, Brian Geraghty, John Carroll Lynch, Ryan Phillippe, Dedee Pfeiffer, Jesse James Keitel, Kylie Bunbury, Jade Pettyjohn et Natalie Alyn Lind dans «Big Sky» | ABC / Kharen Hill

Un chauffeur de camion enlève des femmes dans la région de Big Sky

Un chauffeur de camion nommé Ronald Pergman (Brian Geraghty) a kidnappé des femmes dans la région, dont deux adolescentes, Danielle (Natalie Alyn Lind), et sa sœur, Grace (Jade Pettyjohn). Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), une ex-flic, et son mari, Cody, un enquêteur privé, ainsi que sa partenaire, Cassie Dewell (Kylie Bunbury), recherchent les filles. Le petit ami de Danielle est le fils de Jenny et Cody, Justin (Gage Marsh), et cette équipe est déterminée.

Cependant, ils n’ont aucune idée qu’un soldat de l’État local, Rick Legarski (John Carroll Lynch), a choisi Ronald pour enlever des femmes dans ce qui semble être un réseau de trafic sexuel. Lorsque Cody s’approche trop près, Rick lui tire dessus et l’assassine. Ronald a également kidnappé Jerrie (Jesse James Keitel) juste avant les filles, et il les retient tous les trois captifs.

Le ravisseur a une étrange relation avec sa mère

Brian Geraghty dans «Big Sky» | ABC / Sergei Bachlakov

Dans l’épisode 1, nous rencontrons Ronald, le camionneur long-courrier qui kidnappe pour le réseau de trafic sexuel. Il a une relation assez étrange avec sa mère, Helen, (Valerie Mahaffey) qui est évidente dès le début avec la façon dont ils se parlent. Ils vivent ensemble et elle le réprimande de ne pas avoir apporté sa vaisselle sale à laver, et lui dit: «Ma maison, mes règles.»

«Je ne veux vraiment pas être une vilaine ennuyeuse», lui dit-elle. «Je suppose que les mères peuvent y parvenir. N’oubliez pas de nettoyer votre chambre, n’oubliez pas de faire vos devoirs. N’ayez pas 38 ans et n’avez pas fait quelque chose de vous-même. Elle continue en le rejetant pour sa profession, et Ronald part sur la route du travail.

Il est clair qu’Helen ne respecte pas ce que fait son fils dans la vie, et elle doit constamment le lui rappeler. Dans la première, Ronald conduit et sa mère l’appelle pour le voir. Elle s’excuse pour plus tôt et dit: «Parfois, je m’inquiète tellement.»

«Dis-moi maman», lui demande Ronald. « Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne pouvez pas être fier de moi? » Il défend sa profession et finit par la raccrocher après avoir dit qu’il conduisait.

Helen mentionne que Ronald devrait se soulager sexuellement

Brian Geraghty dans «Big Sky» | ABC / Darko Sikman

Mais la conversation la plus étrange entre eux se déroule lorsque Ronald revient après avoir enlevé les filles. Sa mère le réprimande à nouveau, cette fois pour être sorti toute la nuit et ne pas avoir appelé. Helen dit qu’en tant que mère, elle «s’inquiète».

Elle continue en faisant une suggestion très étrange en tant que parent. «Vous semblez refoulé», lui dit sa mère. « Vous obtenez de cette façon, et cela ne devient pas vous. » Elle demande s’il va bien, et il dit qu’il l’est, bien qu’elle ne soit pas convaincue. Elle suggère alors qu’il devrait se soulager sexuellement, ce qui est un commentaire vraiment étrange et inapproprié. C’est une scène digne de ce nom, et il est presque difficile de la regarder se dérouler.

Ronald monte au lit avec sa mère

À la fin de l’épisode 2, on voit vraiment à quel point la situation est étrange lorsque Ronald entre dans la chambre de sa mère la nuit. Il la réveille et lui dit qu’il «ne pouvait pas dormir». Il s’installe dans le lit de sa mère pour dormir à côté d’elle, et elle tient sa tête alors que la scène s’éloigne. C’est un homme de 38 ans et il vient de se coucher à côté de sa mère.

Il est clair que Ronald et sa mère ont une relation non conventionnelle, et c’est plutôt étrange. Nous devrons voir ce qui se passe dans cette dynamique comme Grand ciel continue.