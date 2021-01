Le Raspberry Pi Pico est un microcontrôleur à 4 € avec une surprise: un SoC propriétaire conçu par la Fondation Raspberry Pi

Nous avions déjà Raspberry Pi 4, Raspberry Pi Zero et même le merveilleux Raspberry Pi 400 comme formats de ce prodigieux miniPC, mais vient maintenant une nouvelle itération appelée Raspberry Pi Pico.

Le Raspberry Pi Pico n’est pas tant un micro-ordinateur qu’un microcontrôleur. Une solution qui permettra de travailler dans des systèmes embarqués de toutes sortes et de l’appliquer à des développements de toutes sortes, certains aussi ambitieux que les dispositifs médicaux ou les voitures autonomes. Mais attendez, car la vraie surprise en est une autre.

La Fondation RPi devient un fabricant de processeurs

Le Raspberry Pi Pico est régi par un petit SoC qui a été conçu par les personnes en charge de ce projet. C’est le RP2040, qui dispose d’un processeur ARM Cortex M0 + double cœur fonctionnant à 133 MHz, accompagné de 264 Ko (pas de Mo!) de RAM et 2 Mo de stockage embarqué.

Ce SoC représente le nouveau rôle de la Fondation Raspberry Pi en tant que fabricant de semi-conducteurs, et, plus précisément, SoC. Les responsables de ce projet y travaillent depuis fin 2016, et en septembre 2018, ils disposaient déjà d’un premier prototype avec lequel ils ont commencé à effectuer des tests.

La puce est fabriqué avec une lithographie de 40 nm de TSMC, et en plus de ces deux cœurs, il se distingue par une unité PIO (Programmable I / O) qui permet par exemple d’émuler des interfaces telles que celles des cartes SD ou VGA.

Il sera intéressant de voir où les étapes de la Fondation Raspberry Pi peuvent aller avec cette réalisation, mais bien sûr représente un jalon singulier ce qui pourrait finir par faire de cette société un fabricant de SoC spécialisés pour ses appareils.

Cette intégration verticale a déjà très bien payé pour d’autres entreprises dans le passé. C’est, économiser la distance, la même chose qu’Apple a fini par faire avec leur premier Apple A4 (des années plus tard, nous en avons fini avec les prodigieuses puces M1), et aussi ce que Samsung ou Huawei ont fait: non seulement ils fabriquent des téléphones portables, mais aussi les SoC qui les régissent dans de nombreux cas (Exynos chez Samsung, Kirin chez Huawei ). C’est un début modeste pour la Fondation Raspberry Pi, mais prometteur.

Microcontrôleurs à gogo

Avec ces spécifications logiquement les avantages sont bien plus limités que ceux du Raspberry Pi 4 moderne, et en fait son orientation est également très différente: l’idée est exploitez-le pour des projets de robotique, des stations météorologiques et d’autres projets électroniques.

Cette petite carte n’a pas de système d’exploitation en tant que tel qui la régit: elle exécute simplement les programmes que nous lui demandons d’exécuter, et cela peut être programmé dans des langages comme MicroPython ou C et qu’ils résident sur un ordinateur à partir duquel nous les lançons (comme un PC, un Mac ou un RPi conventionnel).

En fait, le Raspberry Pi Pico ne peut pas rivaliser avec le Pi Zero, qui à son tour ne coûte que 5 €, mais sa fonction et ses avantages sont différents. Cette petite carte utilise un GPIO 3,3 V qui lui permet de fonctionner avec de nombreux autres composants fonctionnant à des tensions de 3 et 5 V, et se distingue par sa fantastique efficacité: pour les petits projets, c’est un bien meilleur candidat qu’un Raspberry Pi conventionnel qui consomme beaucoup plus d’énergie, et est probablement surdimensionné pour ces scénarios.

Sa petite taille et son orientation font également nous n’avons pas de connectivité sans fil, et il faut penser à ce petit microcontrôleur comme un élément polyvalent qui, associé à un ordinateur conventionnel (ou un Raspberry Pi) peut permettre de nombreux projets électroniques pour les débutants comme pour les fabricants et même pour des projets industriels beaucoup plus ambitieux.

Mais au-delà de cela, méfiez-vous: maintenant le Raspberry Pi Pico a son propre SoC. Où cela peut-il nous mener? Aucune idée, mais cela promet.

Plus d’informations | Tarte aux framboises