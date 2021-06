Le rapport tant attendu du Pentagone sur les ovnis au Congrès est attendu ce mois-ci

Après une enquête de plusieurs mois, le Pentagone est sur le point de produire un rapport sur les observations de phénomènes aériens non identifiés (UAP) – plus communément appelés « objets volants non identifiés », ou OVNI .

Mais ne vous attendez pas à une grande révélation sur la technologie extraterrestre secrète et les vaisseaux spatiaux extraterrestres. L’objectif du rapport est d’établir des normes pour enregistrer les observations d’objets mystérieux et de déterminer si ces objets constituent une menace pour la sécurité nationale.

En 2020, la commission du renseignement du Sénat américain a demandé une enquête sur les PAN dans le Loi d’autorisation de renseignement pour l’exercice 2021 . Selon le document, les membres du comité s’inquiétaient du fait qu' »il n’y a pas de processus unifié et complet au sein du gouvernement fédéral pour collecter et analyser des renseignements sur des phénomènes aériens non identifiés, malgré la menace potentielle ».

Après l’adoption du projet de loi le 21 décembre 2020, le directeur du renseignement national et le secrétaire à la Défense ont ensuite eu 180 jours pour produire un rapport pour le comité, « soumis sous forme non classifiée », sur l’état actuel des observations et des protocoles de l’UAP. , 45Secondes.fr a déjà rapporté – et ce délai de six mois expire ce mois-ci.

Le sénateur de Floride Marco Rubio a été président par intérim de la commission du renseignement lorsque la loi a été rédigée et promulguée, et il a ordonné l’enquête sur les PAN parce qu’il les considérait comme un problème critique de sécurité nationale, a déclaré Rubio au journaliste Bill Whitaker sur « 60 minutes » de CBS dans Mai.

« Tout ce qui pénètre dans un espace aérien qui n’est pas censé s’y trouver constitue une menace », a déclaré Rubio. « Je veux que nous le prenions au sérieux et que nous ayons un processus pour le prendre au sérieux. Je veux que nous ayons un processus pour analyser les données à chaque fois qu’elles arrivent. »

En avril 2020, l’US Navy a publié trois vidéos d’observations d’OVNI de 2004 et 2015 ; les clips ont été surnommés « FLIR », « GOFAST » et « GIMBAL », et ils ont montré ce qui semblait être un vaisseau spatial voyageant à des vitesses hypersoniques sans moyen de propulsion visible, a rapporté 45Secondes.fr. (Les trois vidéos avaient déjà été mises en ligne en 2017 et 2018 par le groupe de recherche sur les ovnis To the Stars Academy of Arts and Science.)

« Il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont – nous ne pouvons pas expliquer comment ils se sont déplacés, leur trajectoire. Ils n’avaient pas de schéma facilement explicable », a déclaré l’ancien président Barack Obama en mai. , dans une apparition dans « The Late Late Show with James Corden » sur CBS.

Alors, qu’est-ce qui pourrait être inclus dans le rapport? Tout dans le document ne sera pas accessible au public – bien que le rapport ne soit pas classifié, il « peut inclure une annexe classifiée », a écrit le Comité du renseignement. Le comité a demandé une analyse détaillée des données et des renseignements de l’UAP, y compris les informations recueillies par le Federal Bureau of Investigation (FBI) sur les ovnis.

Le comité a également demandé que le rapport décrive un processus de partage d’informations entre les agences, pour aider à identifier les technologies inconnues et à détecter des modèles dans les apparitions d’OVNIS qui pourraient impliquer des intentions hostiles.

« Je veux que nous ayons un processus pour analyser les données à chaque fois qu’elles arrivent. Qu’il y ait un endroit où cela soit catalogué et constamment analysé, jusqu’à ce que nous obtenions des réponses », a déclaré Rubio.

« Peut-être qu’il a une réponse très simple. Peut-être que non », a déclaré Rubio à Whitaker. « Nous le saurons quand nous aurons ce rapport. »

