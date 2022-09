Le rapport sur les tendances Emoji 2022 d’Adobe contient des informations intéressantes qui peuvent vous aider à améliorer votre vie sociale et professionnelle

15 septembre 2022 19:41:01 IST

Adobe a récemment publié son rapport annuel sur les tendances des emojis aux États-Unis, où ils ont interrogé plus de 5000 personnes aux États-Unis et les résultats sont en fait assez intrigants.

Alors que les gens peuvent supposer que les emojis sont principalement utilisés dans les interactions sociales entre amis et dans les rencontres, l’une des principales conclusions du rapport suggère que l’utilisation d’emojis dans les conversations sur le lieu de travail, en particulier dans les messageries instantanées et les chats, est en fait un excellent moyen de remonter le moral de l’équipe. et la créativité.

De plus, si votre carrière dépend de la communication, en particulier via les médias sociaux, vous devez maîtriser l’utilisation des bons emojis, dans le bon contexte.

Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport annuel sur les tendances des emojis aux États-Unis d’Adobe, que nous avons trouvé très intrigant.

Les emojis sont plus populaires que jamais

L’enquête d’Adobe a révélé qu’environ 73% des personnes pensent que l’utilisation d’emojis dans vos messages vous rend plus cool, plus convivial et plus drôle.

Des applications de messagerie sur le lieu de travail aux applications de rencontres en passant par les discussions de groupe, les émojis nous permettent de transmettre des émotions, un ton et une humeur – des aspects quelque peu perdus par rapport aux textes écrits – en quelques clics sur nos claviers. De plus, l’utilisation d’emojis est considérée comme un signe d’intelligence émotionnelle.

L’utilisation d’emojis donne l’impression que l’on est plus expressif et accessible

Le fait que les emoji rendent une conversation facile à suivre et plus expressive n’est pas nouveau. Cependant, ce qui est nouveau, c’est le fait que les personnes qui utilisent des émoticônes dans leurs textes sont également susceptibles d’être considérées comme plus expressives et plus accessibles dans la vie réelle.

Cela vient principalement du fait que la plupart des personnes interrogées, ont connu un pic d’anxiété après avoir reçu un SMS sans émojis. Gardant cela à l’esprit, il n’est pas surprenant qu’environ 91 % des personnes interrogées utilisent des émoticônes pour apporter de la légèreté aux conversations et alléger l’ambiance.

Les emojis peuvent booster, ainsi que couler votre vie amoureuse

Vous souvenez-vous que nous avons dit que l’utilisation d’emojis est un signe d’intelligence émotionnelle ? Eh bien, c’est la raison pour laquelle les personnes qui ont perfectionné leurs compétences en matière d’utilisation des emojis réussissent mieux dans les rencontres en ligne, par rapport aux personnes qui n’utilisent pas du tout les emojis.

En effet, pour une raison quelconque, les personnes qui n’utilisent pas d’emojis sont perçues comme incompétentes en communication numérique et, par extension, sont donc incapables de communiquer émotionnellement. Fondamentalement, si vous n’êtes pas en mesure de le faire, cela pourrait laisser un partenaire potentiel se demander si vous manquez également de ces compétences dans la vraie vie.

Vous utilisez des emojis pour une conversation liée au travail ? Putain oui !

Si les emojis nous facilitent la communication dans notre vie personnelle, il est logique que nous traduisions également ces sentiments positifs sur le lieu de travail. Comme beaucoup d’entre nous travaillent encore à domicile, il y a des gens qui n’ont toujours pas rencontré leurs collègues en personne.

Non seulement 68 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles aimaient que les gens utilisent des emojis au travail, mais 69 % des répondants ont également déclaré que cela avait un impact positif sur la sympathie et la crédibilité. Il y a peut-être eu un moment où les emojis étaient considérés comme non professionnels, mais cela certainement n’est pas le cas aujourd’hui. Encore une fois, vous devez faire attention aux emojis que vous utilisez, mais dans l’ensemble, l’utilisation d’emojis est considérée comme quelque chose de positif, en particulier dans les lieux de travail principalement peuplés par la génération Z.

Les gens veulent des emojis plus inclusifs

L’enquête a également révélé que 2 utilisateurs d’emoji sur 5 estiment que les emojis qu’ils utilisent ne les représentent pas autant qu’ils le devraient. Et parce que les emojis sont tellement intégrés dans nos activités quotidiennes, il est vital qu’ils reflètent la vie du plus grand nombre.

71 % des utilisateurs américains d’emoji conviennent que les émojis inclusifs peuvent mener à des conversations positives sur des questions culturelles et sociétales, tandis que 75 % pensent que les émojis inclusifs peuvent aider à sensibiliser divers groupes de personnes. 83% des personnes conviennent également que les emojis devraient encore offrir plus de représentation.

