Le rapport de l’IPSO sur la couverture médiatique trans ne résout pas les problèmes «  troublants  »

Un homme lit le journal The Times alors qu’il monte dans le métro à Londres. (Robert Alexander / Getty)

Un groupe de surveillance des médias trans a averti que la couverture médiatique britannique des vies trans était devenue «plus troublante» au cours de la dernière décennie, après la publication d’un nouveau rapport majeur.

L’IPSO (Independent Press Standards Organization) du Royaume-Uni a publié une nouvelle recherche sur la couverture des questions transgenres, des semaines après qu’une étude a confirmé qu’une couverture médiatique anti-trans implacable provoque une dépression et une détresse psychologique accrues chez les personnes trans qui y sont exposées.

L’IPSO a signalé une augmentation «spectaculaire» du nombre d’articles sur les personnes transgenres au cours des 10 dernières années, qui ont généré un «débat féroce» sur les «questions transgenres».

«Certaines des questions les plus litigieuses et les plus sensibles traitées par l’IPSO sont liées au signalement des affaires transgenres», a révélé le rapport de l’IPSO. «La couverture génère un débat large et parfois féroce, soulevant des questions complexes autour de l’équilibre entre l’intérêt public de rendre compte librement des problèmes de société importants et l’impact potentiel sur les personnes vulnérables.»

IPSO a examiné 12000 articles publiés entre janvier 2010 et mai 2019.

Il a révélé que la couverture des personnes trans au Royaume-Uni comportait trois phases: au début, la couverture était le plus souvent irrespectueuse et moqueuse; puis il y avait des histoires d’intérêt humain axées sur des célébrités trans comme Caitlyn Jenner et Chelsea Manning; tandis que ces dernières années, la couverture s’est déplacée vers le débat sur les politiques et les lois qui affectent les communautés trans.

Les histoires liées aux trans étaient autrefois réservées aux grands journaux, alors que maintenant plus de la moitié des articles sur les personnes transgenres se trouvent dans les tabloïds. Et dans cette couverture, il y a eu une augmentation du «débat sur des questions complexes relatives aux questions transgenres dans les politiques et la législation et les impacts potentiels sur la société au sens large», a déclaré IPSO, avec une «augmentation du ton de questionnement de la couverture».

«La recherche a identifié des perceptions parmi certains participants aux entretiens d’une hostilité accrue envers les personnes transgenres au fur et à mesure que des problèmes sont discutés et débattus, ce qu’ils considèrent comme potentiellement indicatifs d’une détérioration tangible des normes», a ajouté le rapport.

«D’autres personnes interrogées ont fait part de leurs inquiétudes quant à une éventuelle violation de la liberté d’expression et des difficultés à faire en sorte que les questions soient écrites de manière claire et compréhensible.

Le rapport de l’IPSO sur la couverture médiatique trans a «échoué» à résoudre les problèmes clés.

Jane Fae, la présidente de Trans Media Watch, a déclaré RoseActualités que le rapport de l’IPSO ne proposait aucune analyse significative.

«Le rapport de l’IPSO examine un problème que nous avons qualifié dans le passé de couverture« freakshow »», a déclaré fae. «Il s’agit de savoir si la couverture est respectueuse ou exacte, et si elle se concentre sur les aspects sensationnels de la transition.

«Ce que IPSO n’a pas réussi à faire, c’est d’analyser la couverture globale. L’image qu’une telle analyse révélerait – soutenue par notre propre travail – est qu’au cours de la dernière décennie, la couverture est passée à un langage plus respectueux mais à une position plus troublante, où les médias considèrent la transness comme politique.

«Dans ce scénario, les médias considèrent que la transphobie est presque entièrement imaginée. En d’autres termes, les médias traditionnels traitent désormais les personnes trans comme un «problème» et les personnes trans comme un «problème». Je ne peux pas commenter si le rapport de l’IPSO n’a pas abordé cette question est une preuve de partialité de l’IPSO ou d’un manque de diligence.

«Mais lorsque la presse fait ses devoirs ici – IPSO est un organisme créé et dirigé par la presse elle-même – je ne suis pas du tout surpris.»

Le rapport de l’IPSO fait suite à une étude de novembre 2020 de l’Institut Fenway et de l’Université Brown qui a interrogé 545 participants sur leurs expériences de messagerie anti-trans et leur santé mentale.

La recherche, publiée dans le Santé LGBT journal, a constaté que 97,6% des participants ont déclaré avoir vu des représentations négatives de personnes transgenres dans les médias au cours des 12 derniers mois – 93,9% ont vu une couverture anti-trans dans la presse écrite, 93,8% à la télévision et 83,1% dans la publicité.

L’exposition aux messages anti-transgenres était fortement corrélée aux rapports de dépression, d’anxiété et de détresse psychologique.

De larges pans des médias britanniques sont reconnus internationalement comme étant transphobes, avec des députés de haut rang et des militants LGBT + qualifiant le radiodiffuseur public de BBC «institutionnellement transphobe» plus tôt cette année.