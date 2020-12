Le rappeur Tripple Beanz abattu et tué en plein jour: rapport

Les autorités du New Jersey enquêtent sur la mort insensée par balle du rappeur montant Triple Beanz. Il a été rapporté que vendredi dernier (27 novembre), Tripple Beanz, de son vrai nom Corey Thompson, était à Newark lorsqu’il a été abattu en plein jour. Le rappeur se trouvait autour du pâté de maisons 300 de l’avenue Avon dans la ville animée lorsque Beanz est vu dans des images de surveillance marchant vers sa voiture garée. Soudain, deux hommes masqués sautent d’un SUV, traversent la rue et ouvrent le feu sur l’homme de 29 ans sans méfiance.

Après avoir déchargé plusieurs tirs, Beanz tombe et roule dans la rue. L’un des suspects aurait eu l’air de vouloir s’assurer que Beanz était mort et, à bout portant, il a tiré le dernier coup dans la tête. Les tueurs se sont ensuite enfuis alors que l’altercation choquante a assommé les spectateurs.

« Tellement perdu pour les mots … Nos cœurs font très mal ici à DFG », a écrit DFG (Destined For Greatness) Recording Studio dans un hommage à Instagram. « Homme Beanz. Une superstar en devenir et, plus important encore, une famille ici. Essayait vraiment de changer sa vie. C’était un homme qui A TRAVAILLÉ et qui avait BEAUCOUP DE TALENTS. Tout ça est tellement foutu. Tripple Beanz, on t’aime l’homme et votre héritage vivront à jamais à travers nous et votre musique. «

Il est rapporté qu’aucune arrestation n’a été effectuée, et si les enquêteurs ont des personnes d’intérêt, ces noms n’ont pas été communiqués au public. Plus tôt cette année, Tripple Beanz a travaillé avec Fetty Wap sur son single « Let’s Get It » et vous pouvez consulter le clip de la chanson ci-dessous ainsi que quelques messages du regretté rappeur. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux proches de Corey Thompson.