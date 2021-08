Le rappeur Quavo dit qu’il paie son assistant 5 000 € par jour

Le rappeur Quavo a déclaré qu’il versait à son assistant 5 000 € (3 500 €) par jour – et je voudrais juste profiter de cette occasion pour lui faire savoir s’il a besoin d’un autre assistant, je suis heureux de l’aider.

Selon le profil de Joshua, à la fois l’assistant de Quavo et la direction des opérations pour Huncho Records de Quavo – et, si la légende est exacte, perçoit un salaire assez décent pour son travail.

Un petit calcul rapide montre que l’assistant gagnerait 25 000 € par semaine (17 946 €), ce qui signifierait qu’il gagnerait plus de 1 million de dollars (717 705 €) par an – c’est avant impôt, bien sûr, mais même en tenant compte de l’impôt, le gars gagne toujours énormément à supporter avec les fans et les brollies.