Le rappeur Lil Nas X écrit une note à lui-même de 14 ans à propos de sa sortie

Lil Nas X a écrit un message émouvant à son jeune moi à propos de sa sortie publique en tant que gay.

Le rappeur et chanteur, 21 ans, a partagé la note émotionnelle sur Twitter, au moment de la sortie du clip de son dernier single, «MONTERO (Call Me By Your Name)». (Remarque: son tweet contient une vulgarité.)

«Cher montero de 14 ans, j’ai écrit une chanson avec notre nom dedans. il s’agit d’un gars que j’ai rencontré l’été dernier, » a écrit le rappeur, dont le prénom est Montero Lamar Hill. «Je sais que nous avons promis de ne jamais sortir publiquement, je sais que nous avons promis de ne jamais être« ce »type d’homosexuel, je sais que nous avons promis de mourir avec le secret, mais cela ouvrira la porte à de nombreuses autres personnes queer pour exister simplement.

«Vous voyez, c’est très effrayant pour moi, les gens seront en colère, ils diront que je pousse un agenda», a-t-il poursuivi. «Mais la vérité est que je le suis. l’agenda pour faire en sorte que les gens restent à l’écart de la vie des autres et cessent de dicter qui ils devraient être. vous envoyer de l’amour du futur. «

Lil Nas X, vu ici aux Grammys 2020, est connu pour ses looks spectaculaires sur le tapis rouge. Frazer Harrison / Getty Images

Les premières secondes de son nouveau clip contiennent également une voix off du chanteur de «Old Town Road» sur l’acceptation de soi.

«Dans la vie, nous cachons les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas que le monde voie», a-t-il déclaré dans la vidéo. «Nous les enfermons. Nous leur disons non. Nous les bannissons. Mais ici, nous ne le faisons pas. Bienvenue à Montero. »

Lil Nas X est devenu gay pendant le mois de la fierté en juin 2019, lorsqu’il a demandé à ses abonnés Twitter d’écouter attentivement les messages sur le fait d’embrasser qui il était dans sa chanson «C7osure».

certains d’entre vous le savent déjà, certains d’entre vous s’en moquent, certains d’entre vous ne sont plus partis. mais avant la fin de ce mois, je veux que vous écoutiez attentivement c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ – non 🏹 (@LilNasX) 30 juin 2019

«Certains d’entre vous le savent déjà, certains d’entre vous s’en moquent, certains d’entre vous ne sont plus partis. mais avant la fin de ce mois, je veux que vous écoutiez attentivement c7osure, »il tweeté, avec des emoji arc-en-ciel et aux yeux étoilés.

Après sa sortie, le double lauréat d’un Grammy a reçu des réactions homophobes de la part de certains fans de country et de rap, des genres qui n’ont traditionnellement pas vu beaucoup de représentation LGBTQ.

Cependant, il a également reçu de nombreux messages de soutien de la part de fans et d’autres célébrités après sa sortie.

« Concentrez-vous sur tout le bien de votre vie. Ne permettez pas à ces imbéciles (de) vous toucher », a commenté Dwyane Wade sur un post Instagram maintenant supprimé du rappeur, tel que partagé par NBC News. « C’est beaucoup de nous. ici fier de qui et de ce que vous représentez. «

Le rappeur Nelly a également soutenu Lil Nas X après sa sortie.

« Je sais qu’il a récemment proposé qui il veut être dans la vie et qui il est », a déclaré Nelly dans une interview avec « People Now » en 2019. « Je lui envoie des bénédictions pour cela et le félicite pour son courage. «