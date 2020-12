Le rappeur JusBlow600 de Lil Durk accusé de meurtre

JusBlow600, qui a signé avec le label Only The Family de Lil Durk, devient célèbre dans le mauvais sens.

Le jeune homme de 25 ans fait face à sept chefs d’accusation, dont un meurtre, pour un vol qui a mal tourné en 2017.

600, avec Paradise Haynes et Lucky R. Tyler, ont prévu de voler Khalil Carter dans un appartement et ont fini par le tuer quand les choses ne se sont pas déroulées sans heurts.

Blow est accusé d’être le tireur et fait face à 45 à 65 ans. Tyler fait face au même laps de temps. Haynes, qui pourrait encourir entre 10 et 30 ans de prison, a plaidé coupable.

Blow prétend qu’il est innocent et victime d’un vif d’or.

« Hé, essayez 2 cas de construction à partir de mensonges et de mouchards!

~ Mr SnitchK …. RN4L Ps: Album OTW

J’adore et je remercie mon système de soutien et mes fans !!

Je serai de retour quand j’aurai battu l’affaire ~ BlowDaMan, « tapa Jus sur IG.