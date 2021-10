Le rappeur Fetty Wap arrêté pour complot pour trafic de drogue

Le rappeur Fetty Wap a été inculpé avec cinq autres personnes pour complot de trafic de drogue.

Les procureurs fédéraux affirment que les hommes auraient transporté et distribué des drogues comprenant de l’héroïne et du fentanyl à Long Island, New York.

CNN affirme avoir vu l’acte d’accusation, et le musicien – qui s’appelle en fait Willie Junior Maxell III – a été arrêté à Citi Field, domicile de l’équipe de baseball des Mets de New York, vendredi après-midi, et devrait être traduit en justice aujourd’hui devant un tribunal fédéral tribunal de Brooklyn.

L’acte d’accusation serait daté du 29 septembre, mais a été descellé aujourd’hui et voit l’artiste d’enregistrement de 30 ans inculpé d’un chef de complot en vue de distribuer et de posséder des substances contrôlées.

Crédit : PA

Les cinq autres personnes inculpées sont également inculpées d’un chef d’accusation supplémentaire pour usage d’armes à feu dans le cadre d’un crime de trafic de drogue.

Dans un communiqué de presse, les autorités responsables de l’acte d’accusation ont déclaré qu’il y avait un prétendu pipeline de drogue qui s’étend de la côte est à la côte ouest des États-Unis, et qu’il «contribuait à l’épidémie de toxicomanie et de surdose que nous avons vue à maintes reprises. déchirer à nouveau la vie des gens.

Il est allégué qu’entre juin 2019 et juin 2020, les accusés ont obtenu la drogue sur la côte ouest des États-Unis avant d’utiliser des véhicules du service postal des États-Unis avec des compartiments cachés, ainsi que d’enrôler des chauffeurs, pour acheminer la drogue à New York sur le l’autre côté du pays.

Crédit : PA

Le ministère américain de la Justice a déclaré : « Maxwell était un redistributeur au niveau du kilogramme pour l’organisation de trafic,

« Le fait que nous ayons arrêté un rappeur en tête des charts et un agent pénitentiaire dans le cadre du complot illustre à quel point le trafic de drogue est devenu ignoble », a ajouté Michael Driscoll du bureau du FBI à New York.

Le procureur américain Breon Peace a déclaré : « Comme allégué, les accusés ont transporté, distribué et vendu plus de 100 kilogrammes de drogues mortelles et addictives, dont l’héroïne et le fentanyl, à Long Island, contribuant délibérément à l’épidémie d’opioïdes qui a dévasté nos communautés et pris trop de vies »,

Crédit : PA

Il a poursuivi: « Nous continuerons à travailler sans relâche avec nos partenaires des forces de l’ordre pour garder nos quartiers [sic] à l’abri du fléau des drogues dangereuses et de la violence armée. »

Ce n’est pas la première fois que Maxwell est du mauvais côté de la loi, car il a été arrêté en 2016 après avoir été arrêté par la police du New Jersey à Cedar Grove.