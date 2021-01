Le rappeur et activiste Bas explore l’influence de la superstar Afropop Bobi Wine sur le podcast «  The Messenger  » – Spotify

En 1994, Gil Scott-Heron’s piste de mot parlé « Un message aux messagers», Ont imploré les artistes d’utiliser leur influence pour améliorer et défendre leurs communautés. Maintenant, en s’appuyant sur le concept de Scott-Heron, vient Le Messager, un nouveau podcast documentaire d’investigation qui présente au public des lieux, des genres et des questions d’une profonde importance culturelle et politique qui ont rarement été explorées en audio.

Le spectacle, produit par Spotify Studios, Dreamville Les studios, et Awfully Nice, suit la superstar Afropop Bobi Vins transformation en une icône mondiale à la tête d’un soulèvement politique dans son pays d’origine, l’Ouganda. Il explore les décennies d’injustices auxquelles les Ougandais ont été confrontés en racontant l’histoire de Bobi Wine et le rôle que jouent les musiciens dans la lutte pour le changement social à travers l’Afrique. Le Messager est hébergé par l’artiste Dreamville Bas, qui ira dans les coulisses pour explorer le prolifique musicien ougandais devenu activiste.

Pour mémoire a parlé à Bas de son intérêt à raconter l’histoire de Bobi Wine, de la tâche d’être un «messager» et de la chanson qu’il a écrite spécialement pour le podcast.

Pourquoi étais-tu attiré par L’histoire de Bobi Wine? Qu’as-tu appris?

Je crois qu’il faut utiliser ma plateforme pour parler de certaines choses qui ont un effet social sur moi. Bobi Wine est un musicien inspirant car il a tout sacrifié pour aller jusqu’au bout dans cette voie. C’est inspirant, c’est louable. Dans ce processus, j’ai appris que Bobi est incroyablement courageux. Plus courageux que moi. Je ne pense pas que je serais capable de faire ce qu’il fait. Il risque vraiment tout pour une noble cause et une cause désintéressée.

Pourquoi pensez-vous qu’il est important que les artistes assument la tâche mentionnée dans «Le messager»? Comment essayez-vous d’accomplir cela avec votre propre travail?

Je pense que c’est important parce que les artistes sont la voix des jeunes, ils ont l’attention des jeunes et ils ont un grand impact social. Les gens écoutent, les gens se branchent et les gens se soucient. Si vous pouvez être une plate-forme pour certains problèmes et être une plate-forme pour les gens, vous devriez le faire.

J’essaie de parler d’histoires qui sont pertinentes pour moi et mes pairs. J’essaye de raconter leurs histoires, leurs luttes. Mes histoires, mes luttes. J’essaye de donner du recul.

Le podcast est accompagné d’une chanson originale que vous avez créée, « Fumée du feu. » Racontez-nous l’histoire derrière cette chanson. Comment la chanson s’intègre-t-elle dans le podcast?

Je n’ai pas fait face à ce qu’a fait Bobbi, mais nous avons tous affronté l’adversité ou battu les probabilités dans une certaine mesure. C’est de ça que parle cette chanson. C’est une question de persévérance. Il s’agit de monter, comme la fumée du feu à travers la chaleur et à travers la destruction et s’élever au-dessus. J’ai donc simplement essayé d’incarner mes propres luttes et celles que je vis pour mon peuple, et cela a fini par être un peu coupé du même tissu que Bobbi incarne et représente. C’était juste et cohérent.

Les autres musiques présentées dans le podcast incluent des œuvres de DJ Moma, français Montana, Fela Kuti, et Kendrick Lamar. Pourquoi avez-vous choisi ces artistes ou ces morceaux?

Ils peignent tous une scène. C’est la chose intéressante avec la notation d’un podcast. Ce n’est pas comme si vous écriviez une chanson et que vous savez qu’il y aura un clip vidéo qui va l’accompagner ou que vous sortez un album et il y a toutes ces images associées au déploiement de l’album. Les gens doivent voir le décor de l’histoire lorsqu’ils entendent votre voix, les chansons sont donc très importantes car elles placent l’auditeur dans certaines scènes de l’histoire.

Quel est votre « message aux messagers? »

Continuez à utiliser votre voix, continuez à utiliser votre plateforme, continuez à diffuser des histoires qui vous intéressent. Ne soyez pas cynique. Faites un effort – aussi insignifiant que cela puisse paraître.

Écoutez le message. Attraper Bas ‘ piste originale dans la première saison de Le Messager.