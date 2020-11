Le rappeur / dentiste le plus populaire de Dallas a été abattu

Le Dr Rose est dentiste.

Et un rappeur.

Il casse cette combinaison d’emplois inhabituelle sur sa page Instagram populaire.

Si tel est le cas, votre rappeur préféré a été abattu lors d’un vol.

Un autre #rappeur tournage à Dallas. Mercedes G Wagon w trous de balle stationné à 4245 N Central. La victime est à Baylor. 2ème rappeur qui tire aujourd’hui, me dit-on. Tous droits réservés Avi S Adelman 2020 pic.twitter.com/DluikH1tjv

et a essayé de s’enfuir dans sa voiture avant d’être abattu. Le Dr Rosenborough était apparemment un rappeur prometteur lorsqu’il ne traitait pas de patients. A cette heure, nous n’avons toujours aucune information sur son état. 2/2

Nous pouvons identifier au moins trois trous de balle. Avant x2 et côté passager x1. Il y a une traînée de sang entre la voiture et la voie de service. La victime / rappeur a déclaré à la police qu’il avait été attaqué à un endroit différent et avait réussi à se rendre à cet endroit après avoir été abattu. pic.twitter.com/lwVV9OTiYA

– אבי אידלמן 📷🗒️ (@AviAdelman) 13 novembre 2020