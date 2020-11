Le rappeur de Dallas, le Dr Rose, abattu lors d’une tentative de vol apparent

Le Dr Rose, un rappeur de Dallas, a été abattu lors d’une tentative de vol, plus tôt cette semaine.

Le dentiste de Dallas Jerret Rosenborough, qui passe son temps libre à rapper sous le nom de Dr. Rose, a été abattu lors d’une tentative de vol, plus tôt cette semaine. Stephen Maturen / Getty Images « Jeudi 12 novembre, j’ai été abattu plusieurs fois en quittant mon bureau », a écrit Rosenborough sur Instagram, vendredi. « Je prendrai le temps de me concentrer sur mon rétablissement pendant cette période. » « Je suis très reconnaissant de pouvoir dire que je me rétablis bien avec ma famille », a déclaré Rosenborough sur Facebook. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont prié pour moi et ma famille, et à DALLAS de toujours me montrer de l’amour quoi qu’il arrive . » La fusillade a eu lieu jeudi dans le bloc 4200 de la Central Expressway vers 21h00. Rosenborough, avec deux autres victimes, s’est ensuite rendue dans un hôpital. Rosenborough est le deuxième rappeur impliqué dans une fusillade à Dallas, au Texas, cette semaine. « Ma situation n’a aucun lien avec la mort de Mo3 », a-t-il poursuivi. Mo3, un autre rappeur bien connu de Dallas, a été tué mercredi. Famille, amis et fans ont assisté à une veillée en l’honneur du regretté rappeur, vendredi. Mo3 était un proche collaborateur de Boosie Badazz, qui a également été victime d’une fusillade, samedi. Avec 212 homicides jeudi, le nombre total de meurtres à Dallas a dépassé celui de 2019. [Via]