Le rappeur d’Alabama HoneyKomb Brazy publie des séquences de fusillade sauvages

L’industrie du rap a été folle ces dernières semaines …

Le rappeur de Chicago King Von a été tué à Atlanta, le rappeur de Dallas Mo3 a été tué, et à la suite de cela, Boosie Badazz et Benny The Butcher ont été abattus. Heureusement, les deux ont survécu.

Maintenant, il y a des images folles en provenance d’Alabama du rappeur local, HoneyKomb Brazy.

La vidéo montre Brazy et son équipe traîner autour de quelques voitures dans ce qui ressemble à un parking lorsqu’un autre véhicule s’approche et ouvre le feu sur eux.

Brazy et son équipage ont tous sorti des armes et ont riposté en se faufilant entre les voitures.

