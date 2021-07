Le rappeur DaBaby exclu du festival de musique à la suite de commentaires homophobes

DaBaby n’apparaîtra plus au festival de musique britannique Parklife.

Le nom du rappeur a disparu de la programmation de l’événement britannique sur les réseaux sociaux et il survient après qu’il a été impliqué dans un scandale homophobe lors d’un autre festival.

DaBaby, de son vrai nom Jonathan Lyndale Kirk, est monté sur scène à Rolling Loud le week-end dernier et a fait quelques commentaires qui ont provoqué un contrecoup majeur.

Dans la même diatribe, il a également fait d’autres remarques vulgaires sur les femmes et les homosexuels.

Cela a suscité des critiques de la part de ses collaborateurs et d’autres musiciens et pourrait avoir un impact sur son avenir lors d’autres événements.

DaBaby était censé être l’une des têtes d’affiche du Parklife Festival de Manchester, qui devait avoir lieu en septembre et a été promu dans la programmation aussi récemment que le 14 juillet.

Pour tenter de réparer son image, il a sorti un clip qui a été tourné juste avant Rolling Loud et à la fin il y a un message disant : « Ne combattez pas la haine par la haine. Je m’excuse d’être moi de la même manière que vous liberté d’être toi. »

Dua Lipa, avec qui le rappeur a collaboré sur le remix ‘Levitating’, a critiqué DaBaby pour ses commentaires négatifs et horribles sur le VIH et la communauté gay.

Elle a écrit sur Instagram plus tôt cette semaine : « Je suis surprise et horrifiée par les commentaires de DaBaby. Je ne reconnais vraiment pas cela comme la personne avec qui j’ai travaillé.

« Je sais que mes fans savent où se trouve mon cœur et que je suis à 100% avec la communauté LGBTQ.

« Nous devons nous unir pour lutter contre la stigmatisation et l’ignorance entourant le VIH/sida.

La marque de vêtements a condamné le « langage homophobe » et a ajouté : « La diversité et l’inclusion font partie de l’ADN de boohoo Groups et nous sommes fiers de représenter la diversité des clients que nous servons à travers le monde.