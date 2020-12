Le rappeur Brygreatah abattu dans sa ville natale de Philadelphie: rapport

Il s’agit du dernier incident d’une série de violences contre les rappeurs.

On n’a pas beaucoup partagé sur ce qui s’est passé, mais on rapporte que le rappeur Brygreatah a été abattu dans sa ville natale de Philadelphie. Pour le moment, on ne sait pas ce qui a conduit à l’altercation et l’état de l’état de Brygreaah est inconnu. Le rappeur a commencé à se faire un nom il y a deux ans et depuis, a développé une suite, en particulier sur la scène rap de Philly. Nous sommes témoins de plusieurs tournages ces derniers mois, notamment Mo3, Boosie Badazz, Benny The Butcher, Zoey Dollaz, Tripple Beanz, Dr. Rose, Bandgang Paid Will, Lil Yase et King Von. The Game a averti les rappeurs de rester à la maison et hors de vue avec l’augmentation des altercations violentes, et Benny, Boosie et Zoey sont toujours en voie de guérison alors qu’ils se remettent de leurs terribles incidents. Les gens ont commencé à souhaiter bonne chance à Brygreatah sur les réseaux sociaux alors que les nouvelles commencent lentement à circuler. « Vous avez vraiment tiré sur brygreatah, vous avez tous des p * ssies », a écrit un utilisateur de Twitter. « N * ggas a tiré brygreatah? C’est cendre ringard * t, » dit un autre. Découvrez ci-dessous quelques réactions sur le tournage de Brygreatah. Nous espérons qu’il se rétablira rapidement. [via]