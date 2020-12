Le rappeur Blue Benji Kobe assassiné en Louisiane après avoir signé un contrat record

Le rappeur aurait été abattu et tué en milieu de journée.

Il y a près de deux semaines, le rappeur Tripple Beanz a été abattu lors d’une attaque de jour dans le New Jersey. Un incident similaire s’est produit à 1400 miles de là à Shreveport, dans la Lousiana, après que le rappeur de 24 ans Blue Benji Kobe, de son vrai nom Jacoby Kentae Ware, ait été assassiné en milieu de journée. De nombreux reportages ont commencé à émerger sur diverses plates-formes, indiquant que le rappeur avait été abattu avec une deuxième victime. L’assaut de « grêle de balles » se serait produit « en plein jour à Pines & West 70th ». Un journaliste local a également noté que le dimanche 6 décembre, « il y a eu 3 fusillades, 6 personnes abattues et 2 tuées » à Shreveport. Lil Cali, l’ami de Blue Benji Kobe, a écrit un long hommage à son camarade décédé, révélant qu’avant sa mort, Blue Benji Kobe avait signé un contrat d’enregistrement. « QUAND NOUS AVONS QUITTÉ LE BUREAU JE VOUS A DIT U QUAND VOUS DE RETOURNEZ À LA MAISON SOYEZ PRUDENT PARCE QUE U À CE POINT DE VOTRE CARRIÈRE LORSQUE BULLSH ** SEMBLE TOUJOURS SE PRODUIRE BIEN LORSQUE VOUS ÊTES SUR LE POINT DE DÉCOLLER, SOYEZ BAS ET SOYEZ PRUDENT, C’EST ÊTRE SUPÉRIEUR… … MAINTENANT ARRIVE AUJOURD’HUI! F *** !!!! « « NOUS AVONS CHOPPÉ TOUTE LA JOURNÉE ET LA NUIT SUR LA FAÇON DE TUER L’INDUSTRIE ET ​​DE FAIRE CONFIANCE À MOI BRAH NOUS AVONS ÉTÉ SUR LE POINT DE LE FAIRE !! YO GRIND AVAIT FINALEMENT PAYÉ !!! CONDOLENCES À VOTRE FAMILLE ET À VOS ENFANTS LIL BRO. « La mort de Blue Benji Kobe est la dernière d’une série de pertes pour le monde du rap cette année. Pop Smoke, King Von, Mo3 et bien d’autres ont perdu la vie à cause de la violence armée. De plus, des artistes comme Benny The Butcher, Boosie Badazz et Dr. Rose se remettent tous après avoir été blessés lors d’incidents de fusillade ces derniers mois. [via]