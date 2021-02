Le rappeur accepte d’arrêter de cracher dans la bouche des fans lors des concerts en raison de la pandémie de Covid-19

Dans ce qui est probablement le titre le plus bizarre que vous lirez aujourd’hui, le rappeur britannique slowthai a accepté d’arrêter de cracher dans la bouche des fans à cause de la pandémie de coronavirus .

Les images virales ont choqué les gens du monde entier et c’est rapidement devenu son « truc ».

Naturellement, les choses ont un peu changé depuis et nous avons maintenant une grande politique contre les gens qui échangent inutilement de la salive.

Nous ne pouvons même pas nous tenir à moins de 1,5 mètre de la personne la plus proche face à la menace de gouttelettes d’eau d’un éternuement ou d’une toux qui se propagent dans l’air et propagent potentiellement Covid-19 .

Il a répondu: « Non, je ne crache plus dans la bouche maintenant. »

Visiblement amusé par l’absurdité de la situation dans son ensemble, slowthai a sauté hors de la scène et a dit quelques mots à la jeune femme, Kirsty, avant d’attraper le panneau et de le tenir en l’air pour que toute la salle puisse le voir.

Et puis sans plus tarder … il a répondu à sa demande.

Tout l’incident a été filmé, et bien que ce soit quelque chose qu’il faut voir pour le croire, sachez que les images ne sont pas pour les délicats.

Remarquablement, ce n’est même pas la première fois que slowthai crache dans la bouche d’un fan non plus. Lors d’un concert à Detroit le 1er décembre, une autre jeune femme a brandi une pancarte demandant au rappeur de cracher dans sa bouche, et bien sûr, il s’est conformé à la demande.