Le rappel COVID-19 de Pfizer est sûr, efficace à 95,6% contre le virus chez les patients de 16 ans et plus

in

Plusieurs pays ont déjà approuvé les rappels de Covid-19 pour augmenter l’immunité chez les personnes qui ont déjà été vaccinées, mais dont la protection peut avoir baissé après plusieurs mois, selon certaines études.

Pfizer et BioNTech ont présenté les résultats de leur essai de phase 1 qui a évalué l’innocuité et l’efficacité d’une troisième injection.

Un rappel de l’anti-COVID-19 Le vaccin développé par Pfizer/BioNTech est efficace à 95,6% contre les infections symptomatiques, selon les données d’essai publiées par les fabricants jeudi.

L’essai clinique de phase trois avec « 10 000 participants âgés de 16 ans et plus » a montré « une efficacité relative du vaccin de 95,6% contre la maladie au cours d’une période où Delta était la souche prévalente », ont déclaré les sociétés dans un communiqué.

L’étude a présenté les « premiers résultats » d’un essai de rappel, avec une troisième injection du vaccin démontrant un « profil de sécurité favorable ».

« Ces résultats fournissent une preuve supplémentaire des avantages des boosters alors que nous visons à garder les gens bien protégés contre cette maladie », a déclaré Albert Bourla, PDG de Pfizer.

Les résultats préliminaires seraient partagés avec les agences de régulation « dès que possible », ont indiqué les entreprises dans le communiqué.

Plusieurs pays ont déjà approuvé COVID-19 injections de rappel pour augmenter l’immunité chez les personnes qui ont déjà été vaccinées, mais dont la protection peut avoir baissé après plusieurs mois, selon certaines études.

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) fédérale a approuvé en septembre une troisième dose pour toute personne âgée de 65 ans et plus, ainsi que pour les personnes à haut risque de développer un Covid sévère.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé un rappel pour les plus de 18 ans début octobre, permettant aux régulateurs nationaux de décider quels groupes devraient être éligibles en premier.

En Israël, les autorités sont allées plus loin en approuvant les injections de rappel pour toute personne âgée de 12 ans et plus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂