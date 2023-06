Le rap de Scuttlebutt de la Petite Sirène est sorti : est-ce aussi mauvais qu’on le dit ?

Petit Béguin Ensemble salopette et t-shirt bébé mixte Mini Panda - Taille - 9 mois (74cm)

Bébé n'est pas encore sorti de la maternité qu'il a déjà l'ensemble parfait pour être une vraie petite star ! Allier confort et mignonnerie, c'est possible avec cette salopette : une petite poche à oreilles pour le côté mignon, des bretelles réglables et une ouverture à l'entrejambe pour le côté pratique. Nous on l'adore déjà !