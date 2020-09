Le raid sur l’un des plus grands groupes de téléchargements non autorisés entraîne une baisse drastique de la publication de ce contenu

Le 25 août, il est tombé Sparks, l’un des plus grands groupes de téléchargements non autorisés sur Internet. Chargés de publier illégalement des centaines et des milliers de titres, leur absence du réseau ces derniers jours a entraîné une baisse drastique de la publication de nouveaux contenus de ce type. Non seulement à cause de l’absence de son contenu mais aussi à cause de la peur du reste des groupes.





Les autorités américaines, en collaboration avec Europol et d’autres agences du monde entier, ont annoncé le raid il y a deux semaines. 60 serveurs ont été fermés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, en plus d’autres opérations dans un total de 18 pays à travers le monde. Les autorités ont annoncé l’arrestation de trois personnes liées au groupe Sparks.

Sparks a été l’un des groupes les plus prolifiques de ces dernières années lors de la publication de contenu non autorisé. En obtenant des DVD et des BluRays de contenu non encore publié, ils ont pu ignorer le droits d’auteur publier librement du contenu sur les pages de téléchargement et les versions P2P en utilisant torrent. Selon Europol, ils ont causé des pertes de dizaines de millions de dollars pour le cinéma et les industries connexes.

Ces groupes se relancent généralement après les raids des autorités puisqu’ils sont décentralisés et que leur organisation n’est pas structurelle. Cependant, abattre des dizaines de serveurs et arrêter plusieurs membres du groupe est un très gros coup qui peut mettre fin à Sparks pour toujours. Dans les semaines à venir, nous verrons s’il y a du nouveau contenu publié par Sparks ou si c’est vraiment fini de voir son nom dans des fichiers sur les pages de téléchargement de séries et de films.

La scène furtive

Ceci cependant a eu un effet secondaire sur le reste de la communauté. Sparks n’est pas le seul groupe dédié à l’obtention et à la publication de contenus non autorisés sur Internet. Cependant, bien que les autres n’aient pas été capturés, ils prennent également des précautions. Tel que rapporté par TorrentFreak, il y a eu une réduction drastique de l’activité au cours des deux dernières semaines.

‘La scène’ est le nom qu’il reçoit la communauté dédiée à l’obtention et à l’édition ce type de films, séries, jeux vidéo, programmes ou livres entre autres contenus. Il est composé de tous ces membres de groupes comme Sparks. Mais The Scene ne traverse pas son meilleur moment, il est plutôt oisif et à moitié éteint depuis la chute de Sparks.

Probablement par précaution, ses membres ont considérablement réduit la quantité de nouveaux contenus publiés. À titre d’exemple de TorrentFreak, ils indiquent qu’une semaine avant le raid, le 19 août, 1 944 nouveaux titres ont été publiés. Le lendemain du raid, le 26 août, le nombre n’était que de 168 titres. La chute est importante à la fois dans les films et séries et dans d’autres contenus, en fait ils commentent que les jeux vidéo ou ebooks les nouveaux ont été réduits à pratiquement zéro.

La chose la plus sûre est qu’après quelques jours, l’activité normale commencera à se rétablir, lorsque les groupes et leurs membres se sentiront plus en sécurité ou auront pris les mesures nécessaires pour éviter d’être piégés. Ces raids servent souvent d’avertissement à la communauté pour qu’ils sachent qu’ils ne sont pas intouchables, bien que cela ne les tue guère. Quelque chose de similaire à ce qui se passe dans le Web sombre et ses magasins illégaux, que chaque fois qu’un gros tombe ou se désagrège, un autre prend sa place.

Via | Torrentfreak

Image | Brett Jordanie