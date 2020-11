Le radiotélescope Arecibo, icône de l’astronomie, est perdu

La National Science Foundation (NSF) sera mise hors service Observatoire d’Arecibo L’immense antenne parabolique après les dommages a rendu l’installation trop dangereuse à réparer, a annoncé l’agence aujourd’hui (19 novembre).

L’annonce est venue en tant que scientifiques attendait un verdict sur le sort de l’emblématique observatoire après avoir endommagé le câblage complexe supportant une plate-forme scientifique de 900 tonnes suspendue au-dessus de l’antenne. En août, un le câble est sorti de sa prise , mais les ingénieurs évaluant la situation l’ont jugée stable; plus tôt ce mois-ci, un deuxième câble cassé de manière inattendue , laissant le sort d’Arecibo beaucoup plus périlleux. Après avoir examiné trois rapports techniques distincts, la NSF, propriétaire de la propriété, a décidé que l’installation était suffisamment instable pour aucun moyen de réparer les dommages cela ne met pas le personnel en danger.

« Notre objectif a été de trouver un moyen de préserver le télescope sans mettre en danger la sécurité de qui que ce soit », a déclaré Sean Jones, directeur adjoint de la Direction des mathématiques et des sciences physiques de la NSF, lors d’une conférence de presse aujourd’hui.« Cependant, après avoir reçu et examiné les évaluations techniques, nous n’avons trouvé aucune voie à suivre qui permettez-nous de le faire en toute sécurité. Et nous savons qu’un retard dans la prise de décision expose l’ensemble de l’installation au risque d’un effondrement incontrôlé, mettant inutilement en péril les personnes et les installations supplémentaires. «

« Le télescope court actuellement un risque sérieux d’effondrement inattendu et incontrôlé », a déclaré Ralph Gaume, directeur de la Division des sciences astronomiques de la NSF. « Selon les évaluations techniques, même les tentatives de stabilisation ou de test des câbles pourraient accélérer la défaillance catastrophique. Les ingénieurs ne peuvent pas nous dire la marge de sécurité de la structure, mais ils ont informé NSF que la structure s’effondrerait d’elle-même dans un proche avenir. . »

Les préoccupations de sécurité se profilent

Au cours de la conférence de presse, les responsables ont souligné que la décision était basée sur la priorité à la sécurité et non sur le reflet de la travail scientifique qu’Arecibo a fait au cours des dernières décennies ou pourrait continuer de le faire à l’avenir, et que certaines données scientifiques espérées seront perdues avec l’installation.

« Cette décision n’a rien à voir avec les mérites scientifiques de l’Observatoire d’Arecibo », a déclaré Gaume. « Ce n’est pas une considération. Tout est question de sécurité. »

Guame a ajouté que l’agence travaillera avec des scientifiques qui avaient prévu d’utiliser le télescope Arecibo et ses autres installations afin de déplacer ces projets de recherche prévus dans la mesure du possible. Cependant, l’installation était unique, en particulier dans sa capacité radar, qui était largement utilisée pour étudier astéroïdes géocroiseurs et d’autres objets du système solaire.

« Une partie de la science Arecibo sera transférée, d’autres non », a déclaré Gaume.

Les responsables ont également souligné que s’ils parviennent à mettre hors service le télescope de manière contrôlée, les autres actifs de l’observatoire d’Arecibo – principalement le centre des visiteurs, un instrument de science atmosphérique sur place et un deuxième outil atmosphérique sur l’île voisine de Culebra – devraient survivre.

Une vue par drone de l’endommagement d’un câble à l’observatoire Arecibo à Porto Rico capturée après la défaillance d’un deuxième câble le 6 novembre 2020. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation du NAIC – Observatoire d’Arecibo, une installation de la NSF)

La menace d’effondrement est un défi pour le déclassement

Les deux câbles défectueux sur Arecibo étaient connectés à la même tour de support. Une analyse technique effectuée après l’échec du deuxième câble en novembre a révélé que si un autre câble sur cette tour, surnommé la tour 4, échouait, la plate-forme s’effondrerait dans l’antenne et ferait probablement basculer les tours. Et comme le système de support de câbles est déjà si fragile, les ingénieurs n’ont vu aucun moyen d’évaluer en toute sécurité la situation plus en détail, encore moins de la stabiliser.

« Ce qui nous interpelle, c’est une structure pour laquelle nous ne comprenons pas les marges de sécurité, les approches d’ingénierie pour mieux comprendre les marges de sécurité impliquent des risques considérables, et l’approche d’ingénierie pour réparer la structure semble être très dangereuse. »

Cela signifie que la situation est suffisamment volatile pour que la NSF ne puisse garantir que le télescope sera mis hors service de manière contrôlée. Gaume et Ashley Zauderer, le directeur du programme de l’Observatoire Arecibo à la NSF, ont déclaré que l’agence avait embauché des ingénieurs pour développer un plan de déclassement contrôlé. La création de ce plan et la collecte des approbations nécessaires pour cela prendront plusieurs semaines, ont-ils ajouté.

Les responsables ont également refusé de donner une idée de ce à quoi ressemblerait cette stratégie, bien qu’ils aient mentionné la possibilité que des hélicoptères ou des explosifs soient envisagés.

Parallèlement à la conférence de presse, la NSF a fourni un rapport d’ingénierie de la société qui a dirigé l’analyse du télescope Arecibo après le deuxième échec, qui offre un peu plus de détails sur le sort de l’installation.

Une image montrant des dommages à l’antenne massive du télescope Arecibo après qu’un câble a glissé de sa prise en août 2020. (Crédit d’image: UCF / AO)

« Nous pensons que la structure s’effondrera dans un proche avenir si elle n’est pas touchée », a écrit John Abruzzo, directeur général de Thornton Tomasetti. « La démolition contrôlée, conçue avec une séquence d’effondrement spécifique déterminée et mise en œuvre avec l’utilisation d’explosifs, réduira l’incertitude et le danger associés à l’effondrement. »

La gravité de la situation découle à la fois du fait que deux câbles sont déjà tombés en panne et de la façon dont trois ingénieurs-conseils distincts ont été pris au dépourvu par la deuxième panne. « Les trois sociétés expertes que nous avons engagées n’ont fourni aucune contribution ni aucune idée qu’il y avait un problème », a déclaré Gaume à propos des principaux câbles après la panne d’août.

« Il est, je pense, vraiment malheureux que ce câble principal ait échoué avant que nous ayons une chance de stabiliser les choses », a déclaré Zauderer.

Les responsables de la NSF ont déclaré qu’à l’heure actuelle, leur priorité était de mettre hors service en toute sécurité l’antenne radio et de protéger autant que possible les autres installations sur place. Mais ils ont souligné qu’ils ne déclassent pas l’Observatoire d’Arecibo dans son ensemble, qu’ils reconnaissent l’importance de l’installation à Porto Rico et qu’à long terme, ils veulent assurer l’avenir du site et la science qu’il favorise depuis des décennies. .

« Nous discutons du déclassement d’une structure en acier et en câbles, mais ce sont vraiment les gens qui ont les idées », a déclaré Zauderer. «C’est l’idée de découverte qui a conduit à la construction au départ, c’est la passion des personnes qui travaillent à l’observatoire… de continuer à explorer, à apprendre, c’est le vrai cœur et l’âme d’Arecibo.

« Ce n’est pas le télescope qui est le cœur et l’âme, ce sont les gens. »

