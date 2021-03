Le rachat de Crunchyroll de 1,1 milliard de dollars par Sony pour faire face à un examen plus approfondi

L’objectif de Sony de dominer le secteur de l’anime pourrait être retardé ou déraillé, car les rapports suggèrent que le ministère américain de la Justice a étendu son examen antitrust à l’acquisition de Crunchyroll par le conglomérat japonais. L’organisation a annoncé son intention d’acheter le service de streaming pour 1,1 milliard de dollars l’année dernière, mais on craint que l’entreprise – qui possède déjà Funimation et Aniplex – monopolise le marché.

Comme rapporté par The Information – et repris par Variety – l’acquisition pourrait être reportée de six mois, car le ministère américain de la Justice examine si l’accord fournira aux studios japonais moins de moyens pour distribuer des médias en Amérique. Il convient de noter que des plates-formes de streaming beaucoup plus grandes comme Netflix et Amazon Prime continuent d’investir dans l’anime, il existe donc une concurrence légitime – en fait, la première est en passe de devenir le leader du marché.

Au moment de la rédaction de cet article, Sony n’a pas encore commenté le statut de l’acquisition. Il a toujours été communiqué que le rachat serait soumis à l’approbation réglementaire et n’a jamais fixé de calendrier pour la conclusion de la transaction. Si ces rapports sont exacts, alors il semble que l’entreprise attendra un peu plus longtemps avant de prendre les rênes – en supposant, bien sûr, qu’elle soit capable de procéder comme prévu.