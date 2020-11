Le rachat de crédit pour accéder au crédit immobilier

Le remboursement des crédits peut être une solution facile et pratique pour réduire la dette d’un ménage. Mais quelles sont les règles ? Quels sont les avantages et les inconvénients du rachat de crédit ?

Le rachat de crédit est une opération qui consiste à substituer un seul crédit à plusieurs crédits existants. Il est possible d’acheter toutes sortes de crédits : immobiliers, à la consommation ou renouvelables, afin d’obtenir un seul crédit mensuel adapté à votre budget et accompagné d’une seule assurance prêt. Dans le cadre du rachat de votre prêt, vous pouvez également inclure diverses dettes : fiscales, familiales, retard de paiement de la copropriété, découverts bancaires, liquidités supplémentaires (droits de succession, études des enfants, travail…).

Pourquoi avoir recours au rachat de crédit ?

Avec les recommandations de la HCSF limitant le taux d’endettement des ménages à 33% de leurs revenus, beaucoup de foyers se retrouvent freinés dans la poursuite de leurs travaux immobiliers. Beaucoup ont contracté de nombreux prêts et excèdent de très loin leurs limites autorisées. Pour autant, le rachat de crédit peut leur permettre de surmonter cette difficulté.

Pourquoi l’accès à un crédit est plus difficile ?

C’est une réalité depuis fin 2019. Effectivement, avec la limitation du taux d’endettement à 33% décidé par la HCSF, le nombre de refus de crédit est en hausse. Rajouter à cela une crise sanitaire qui n’en finit pas d’affaiblir les ménages, cette situation entraîne les établissements bancaires à être très sélectifs.

Les #taux de #creditimmobilier toujours au plus bas dans un environnement d’accès au crédit difficile pic.twitter.com/mpwJZULIpw — ASHLER & MANSON (@ASHLERMANSON) August 18, 2020



Les foyers ayant un faible revenu se retrouvent donc écartés. Pourtant d’autres profils jugés solvables il y a peu se retrouvent aussi en difficulté. C’est par exemple le cas des propriétaires qui veulent acquérir une résidence secondaire ou encore ceux souhaitant se lancer dans l’investissement locatif. Cela se retrouve bloqué par leurs taux d’endettement pourtant ils disposent d’un reste à vivre plus que confortable.

Le rachat de crédit, une solution miracle ?

Si vous êtes dans cette situation, le rachat de crédit peut être une alternative pour avoir accès à un crédit immobilier par exemple. Effectivement, le rachat de crédit permet de faire baisser significativement son taux d’endettement. L’opération est simple : vous pouvez inclure un nouveau prêt immobilier aux autres emprunts que vous avez contracté. Ainsi dans cette opération financière, vous allez regrouper nouveaux et anciens prêts et ne payer qu’une seule mensualité pour l’ensemble. Cela permettra de ramener votre taux d’endettement en dessus des 33% réglementaires.

Qu’est-ce que le rachat de crédit ?

L’achat de crédits s’adresse à tous, quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle. La pratique de l’achat de crédit est en plein essor grâce à des taux d’intérêt historiquement bas.

Où s’adresser et à qui s’adresser pour un rachat de crédit ?

Les principaux distributeurs sont les enseignes spécialisées en crédit et les intermédiaires financiers. Ils travaillent avec toutes les institutions financières au niveau national.

Je suis surendetté. Puis-je rembourser mes crédits ?

Longtemps stigmatisé, le rachat de crédits est encore associé au surendettement. Or, le surendettement est précisément l’une des conditions d’irrecevabilité d’un dossier de remboursement de crédit. Il faut donc agir avant qu’il ne soit trop tard pour retrouver une situation financière saine et sereine.

Que se passe-t-il après un remboursement de crédit ?

Une fois votre remboursement de crédits effectué, tout ne s’arrête pas là. Il vaut mieux réapprendre à gérer vos finances personnelles et à chasser les mauvaises habitudes qui ont conduit à la mauvaise créance. Votre intermédiaire financier s’intéresse à la fois à l’achat de crédits et au crédit après rachat et vous aide grâce à des services d’accompagnement adaptés à votre situation.