Le rachat de Bethesda n’a pas perturbé le développement PS5 de Deathloop

Sony a signé des contrats d’exclusivité de console avec Deathloop et Ghostwire Tokyo avant l’acquisition de Bethesda par Microsoft, ce qui place les deux titres dans une situation étrange. Cependant, Xbox a déclaré qu’elle honorerait ces accords, de sorte que les titres sortiront toujours sur PlayStation 5 et PC comme prévu, et selon le développeur de l’ancien Arkane Studios, les choses se passent comme d’habitude dans les coulisses.

«L’acquisition n’a pas affecté le développement quotidien de Deathloop, que nous développons exclusivement pour PS5 sur console et aussi sur PC», révèle un communiqué, publié dans le dernier numéro du magazine Game Informer. Aucun changement, alors, comme vous vous en doutez. Bien sûr, l’avenir des titres Bethesda est beaucoup plus difficile; Le patron de la Xbox, Phil Spencer, a admis que «certains» futurs titres ignoreraient la PS5 et la PS4 hier.