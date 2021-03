Le quiz de personnalité Reality Check devient viral sur TikTok

Levez la main si vous avez été victime de la personnalité de ce quiz.

Tout le monde aime un bon quiz viral, non? Eh bien, c’est une excellente nouvelle pour ceux d’entre vous qui ont dit oui parce que les bonnes personnes de TikTok en ont attiré une autre.

Le quiz «laissez-moi f * cking vous détruire en vous donnant un test de réalité» sur uquiz.com – ou Reality Check Personality Quiz en abrégé – devient viral en raison des résultats absolument sauvages qu’il donne aux utilisateurs après avoir répondu à toutes les questions.

Le quiz a été réalisé par l’utilisateur d’uquiz «fatigueluvs» et les résultats, comme il est indiqué dans la description du quiz, ne doivent pas du tout être pris au sérieux. Malgré les vérités hilarantes qu’il révèle à la fin, les gens partagent leurs réponses avec leurs abonnés.

JOUEZ AU QUIZ ICI.



TikTok: Le quiz de personnalité Reality Check devient viral. Image: uquiz.com, E!

Le quiz comporte 11 questions aléatoires et les résultats incluent des réponses comme « Vous êtes une petite salope pleurnichard et vous avez juste besoin de fermer la f * ck » avec une longue description. Pour ce que ça vaut, j’ai aussi répondu au quiz et j’ai obtenu « ta tête est bien trop loin dans ton cul », ce qui est … tellement incroyable. Merci x

Les utilisateurs partagent leurs résultats sur TikTok aux côtés du « Voyons ce que j’ai les gars! Période! » son – et quelqu’un d’entre eux est absolument sauvage.

Il y a aussi un autre quiz brutalement honnête qui fait son chemin dans les médias sociaux, bien qu’il soit un peu moins dur que le quiz Reality Check. Jouez au quiz «laissez-moi vous psychanalyser mais aussi être gentil» ici.

Si vous êtes d’humeur à participer à un quiz viral TikTok, mais que vous ne voulez pas être rôti par le Reality Check, alors il y a beaucoup plus de quiz * sympas * à jouer.

Plus tôt ce mois-ci, ce test détaillé de la personnalité des couleurs est devenu viral sur la plate-forme et vous indique exactement de quelle couleur vous êtes. Il y a aussi un quiz de personnalité qui vous indique quels personnages de la télévision vous ressemble le plus en fonction de vos réponses.

