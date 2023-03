Le quatrième film de Jordan Peele a déjà une date de sortie

Le prochain film du cinéaste Jordan Pelé Il a déjà une date de sortie officielle. Selon de nouvelles informations, le quatrième long métrage de Peele, qui n’a pas encore de titre officiel, sortira en salles à Noël 2024.

Cette date est de simuler les mois et les années de ses trois autres films. Pour le moment, presque rien n’est connu sur le projet, y compris le nom, le casting ou les prémisses, autre que le fait qu’il sera produit et publié par Images universellesqui a également produit ses trois premiers versements.

Peele devrait réécrire le scénario de l’histoire, bien que l’on ne sache pas encore quels autres rôles il jouera dans le film. Le tournage du quatrième film devrait commencer au début de la mi-2024. Contrairement à d’autres réalisateurs, Peele travaille rarement avec les mêmes acteurs, il est donc possible que ce nouvel épisode présente de nouveaux visages.

La carrière cinématographique de Peele s’est tournée vers le genre de l’horreur, bien que les deux premiers, « Get Out » et « Nous », visaient davantage l’horreur psychologique. « Non », son film le plus récent, sorti en 2022, avait plus d’éléments de science-fiction.

Avant de commencer à réaliser ses films, Peele avait participé à l’écriture des scénarios de diverses productions, dont « Keanu », une comédie sortie en 2016 dans laquelle il jouait aux côtés de son ancien partenaire Keegan-Michael Key. Il a même récemment participé en tant qu’écrivain sur »Candyman, » et la comédie d’horreur d’animation pour adultes de Netflix »Wendell & Wild ».

Le premier long métrage de Peele, » Get Out », est sorti début 2017 et a été acclamé par la critique, et est toujours considéré par de nombreux fans comme l’un des meilleurs films de la décennie. Les deux suivants ont été également bien accueillis, même s’ils ont reçu le même niveau d’applaudissements que le premier.

Le quatrième film de Jordan Peele sortira en salles vers Noël 2024.