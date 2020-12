Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, partage son film de Noël préféré et la chose la plus folle qu’il ait vue d’un fan

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a connu une année 2020 assez incroyable.

L’année a commencé avec le signaleur menant son équipe à la victoire après la victoire en séries éliminatoires avant de remporter le premier Super Bowl de la franchise. L’athlète a ensuite signé une prolongation de contrat en juillet d’une valeur d’environ 500 millions de dollars. En septembre, la star de la NFL et petite amie de longue date Brittany Matthews se sont fiancées et ont annoncé plus tard qu’elles attendaient leur premier enfant ensemble.

Patrick Mahomes II | Mark Brown / Getty Images

Les Chiefs sont sur le point de faire une autre course au Super Bowl cette saison, mais décembre ne consiste pas uniquement à préparer les séries éliminatoires. Il s’agit également des vacances, alors on a demandé à Mahomes quel était son film de Noël préféré. Voici quel film classique il a choisi, ainsi que la chose la plus folle qu’il ait jamais vue d’un de ses fans.

Quel est le film de Noël préféré de Mahomes?

Lors de son spot hebdomadaire sur KCSP 610 Sports Radio’s Le lecteur, les animateurs Carrington Harrison et Sean Levine ont demandé à l’appelant de partager son film de Noël préféré.

« Je n’ai jamais été très présent sur les films de Noël, mais je les apprécie », a-t-il déclaré avant d’ajouter: « J’étais un grand fan de Seul à la maison grandir. Étant un jeune enfant, ce film était un classique à coup sûr.

«J’ai regardé Vacances de Noël et tous ces trucs ici récemment… J’ai vraiment apprécié ceux-là aussi mais si je devais en choisir un seul, ce serait probablement Seul à la maison. »

La chose la plus folle qu’il ait vue d’un fan

Mahomes est l’un des athlètes les plus populaires du jeu aujourd’hui et lors du Tryann Mathieu COVID-19 Relief Radiothon, il a parlé des choses scandaleuses qu’il a vues de ses fans. Il a noté que voir des gens se faire tatouer est assez sauvage.

«Je pense que c’était sur Jimmy Kimmel quand le gars avait comme le timbre clochard et c’était une photo de moi », se souvient Mahomes. «C’était probablement la chose la plus folle que j’aie jamais vue. Ce tatouage comme une grande photo de moi sur son dos … c’était fou.

Tatouage de Patrick Mahomes | Tammy Ljungblad / Kansas City Star / Tribune News Service via Getty Images

Mahomes est actuellement dans une bataille Twitter avec ses coéquipiers

Récemment, quelques joueurs de Chiefs ont changé leurs avatars pour des photos pas si belles de leurs coéquipiers de leurs jours de lycée ou d’université. Mahomes a expliqué sur Le lecteur que tout a commencé avec la permission du receveur large Tyreek Hill.

« Bien sûr, c’était Tyreek, cet homme est assez drôle sur les réseaux sociaux », a déclaré Mahomes.

«On ne sait jamais qui va avoir mais je savais que le mien arriverait à un moment donné et je suis content que ce soit juste moi avec une calotte, c’est une tendance de la mode que je vais devoir ramener ici le plus tôt possible, «L’athlète a déclaré en faisant référence à la nouvelle photo de profil de son coéquipier Mecole Hardman, lui portant une calotte crânienne pendant ses années de lycée à Whitehouse, au Texas.