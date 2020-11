Le quart-arrière des Arizona Cardinals, Kyler Murray, est-il célibataire maintenant ou en couple?

Les Cardinals de l’Arizona ont sélectionné Kyler Murray avec le premier choix du repêchage de la NFL 2019. Il semble que du jour au lendemain, Murray soit devenu un quart-arrière vedette de la ligue et qu’il plaide maintenant pour MVP, alors bien sûr, les fans veulent tout savoir sur lui, y compris s’il est actuellement célibataire ou en couple.

En savoir plus sur Murray, s’il sort avec quelqu’un, et ce qu’il a dit à propos de sa rupture avec une fille.

Quarterback Kyler Murray | Thearon W. Henderson / Getty Images

Kyler Murray a-t-il une amie?

Murray est né le 7 août 1997 à Bedford, au Texas. Après avoir fait du sport dans son lycée à Allen, Murray a également choisi de jouer au ballon de l’université dans l’État de Lone Star.

Il s’est engagé à l’Université Texas A&M et, en tant que recrue, a dû rivaliser avec Kyle Allen pour le poste de départ. Allen a remporté le poste, mais après quelques défaites, la compétition était de nouveau ouverte et cette fois-là, elle est allée à Murray. Après la saison, il a annoncé qu’il était transféré à l’Université de l’Oklahoma.

Murray a fait sensation depuis son entrée dans la NFL et est l’un des jeunes joueurs les plus excitants à regarder. Mais beaucoup de fans veulent savoir: sort-il avec quelqu’un?

La réponse à cela semble être non. L’appelant du signal a été maman sur sa vie amoureuse, mais il n’y a pas de rapports actuels ou de publications Instagram qui montrent des preuves qu’il sort avec qui que ce soit pour le moment.

Ce qu’il a dit de rompre avec une petite amie

Kyler Murray | Norm Hall / Getty Images

La seule fois où nous avons entendu le quart-arrière mentionner une «petite amie», c’est quand il a parlé de ne pas rejoindre l’Oakland Athletics, qui l’a sélectionné au premier tour du repêchage de la MLB 2018, pour participer au repêchage de la NFL. Il a déclaré au Dallas Morning News que la décision n’était pas facile.

«Ouais, juste parce qu’ils ont tellement investi en moi et honnêtement, ils ont été les meilleurs tout au long de tout ce processus», a-t-il déclaré. «Juste me laisser être moi, me laisser faire mon propre truc et me regarder jouer au football de loin, mais en même temps me faire savoir à quel point je comptais pour eux et en même temps ce sont des relations que j’aurai pour toujours.

«À la fin de la journée, ils m’ont repêché, dans mon cœur j’ai toujours l’impression d’être un A juste parce qu’ils ont pris le temps de faire ça et évidemment c’est un rêve devenu réalité d’être repêché n ° 9, premier tour pour eux. C’était vraiment difficile. Ce n’est pas comme rompre avec une petite amie, mais c’était difficile d’avoir cette conversation à coup sûr.

Murray pense toujours qu’il peut faire les deux

Kyler Murray avec les Oakland A’s en 2018 | Michael Zagaris / Oakland Athletics / Getty Images

Murray est peut-être concentré sur le football pour le moment, mais son cœur est toujours aussi le baseball. L’ancienne star du Texas A&M Aggies et de l’Oklahoma Sooners a déclaré qu’il manquait d’entrer dans la surface du frappeur et espère pouvoir jouer les deux sports de manière professionnelle à l’avenir.

«Le baseball me manque, c’est sûr», a admis l’athlète lors d’une récente interview sur Radio CBS. «Pour moi, j’aimerais pouvoir faire les deux. J’ai vraiment l’impression que je pourrais. Je ne dis jamais jamais. »