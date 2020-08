Le quad enfant : le divertissement parfait pour votre petit !

Chaque parent aimerait que son enfant passe du temps dehors, à s’amuser plutôt que de rester enfermé entre quatre murs. Pour ce faire, votre petit doit trouver un amusement qui l’occupera, le passionnera pendant des heures. Vous n’avez pas d’autres solutions que de lui acheter un quad enfant.

Quelle boutique choisir pour acheter un quad enfant ?

Le mot quad peut effrayer les parents mais rassurez- vous car il n’y a rien à craindre. En effet, chaque tranche d’âge a un modèle de quad enfant parfaitement adapté à ses besoins. Néanmoins, il convient de prendre garde à ne pas acheter son quad enfant n’importe où sauf si vous souhaitez perdre inutilement votre argent et frustrer davantage votre enfant. Nous vous conseillons la boutique Lebonquad, la référence numéro 1 pour le quad enfant. Pourquoi cette boutique me direz-vous ? Tout simplement car ce site propose des quads enfant de la marque française Kerox. Ainsi, vous aurez l’assurance d’avoir une machine opérationnelle et de qualité entre vos mains. Désormais, il ne reste plus qu’à sélectionner le bon modèle pour votre fils ou pour votre fille.

Pour votre enfant de 3 ans, un pocket quad est un cadeau idéal !

Votre enfant peut commencer l’aventure du quad dès ses trois ans. Pas de panique car nous sommes plus dans le domaine du jouet que dans celui d’une machine motorisée. D’ailleurs, ils portent le doux nom de pocket quad. Pour cette gamme-ci, vous aurez la possibilité d’opter pour du thermique ou de l’électrique. Lequel recommander ? Cela dépend de vous et de votre vision des choses car aucun modèle ne surclasse l’autre : chacun a des avantages et des inconvénients. Un quad enfant thermique est moins cher mais nécessite plus d’attention au niveau des pièces. Le moteur 2 temps de cette machine a également des forces et des faiblesses puisqu’il nécessite un mélange d’huile dosé à 2,5% et d’essence mais le plein se fait rapidement et votre enfant n’a pas besoin de patienter des heures pour que son quad soit opérationnel. En outre, un quad thermique est beaucoup plus sonore qu’un quad électrique. Du côté du quad enfant électrique, il est certes plus silencieux et plus écologique mais il est plus cher et nécessite un temps de charge assez long (comptez 6-8 heures pour un temps d’utilisation de 45 minutes à pleine puissance). Comme vous le voyez, il n’y a pas de meilleur modèle : choisissez celui qui correspond le plus à vos attentes.

Choisir un bon quad enfant pour les plus grands

A partir de 5-6 ans, votre enfant aura besoin d’un quad plus grand, plus spacieux et plus performant. En effet, le quad enfant passe de 50cc à 110 cc. En outre, la majeure partie des quads sont thermiques. Il existe encore quelques modèles électriques mais ils correspondent plus aux enfants de 5, 6, 7 ans. Pour continuer l’aventure du quad enfant, il faudra tôt ou tard passer aux thermiques. Tout en restant dans l’univers de l’amusement et du jouet, les quads enfant sont de véritables machines motorisées. De ce fait, elles sont construites comme leur homologue adulte. Ainsi, on retrouve deux amortisseurs avant et un à l’arrière ; une transmission par chaîne ainsi qu’un système de freinage reposant sur des disques, étriers, plaquettes et tambours de frein. Avant de choisir son quad enfant, il est important de bien prendre le temps de regarder ses dimensions. En effet, il est important de connaître la hauteur de selle, la longueur, la largeur et la hauteur du quad afin que votre enfant soit le plus à l’aise possible. Le site Lebonquad met à disposition toutes ses mesures ainsi, vous ne pourrez pas vous tromper.

Oui mais la sécurité dans tout ça ?

Si l’amusement est l’aspect le plus important pour l’enfant, la sécurité de ce dernier est celui qui importe le plus pour les parents, surtout face des jouets motorisés. On vous rassure tout de suite car le quad enfant possède des équipements de sureté. En effet, vous pourrez vous fournir en coupe-circuit à distance afin de garder le contrôle du quad. En outre, il existe également un coupe contact d’arrêt d’urgence qui s’actionne lorsque l’enfant est déséquilibré du quad. Il est également possible de limiter la puissance du quad enfant. De ce fait, votre enfant pourra progresser à son rythme. Pour pouvoir conduire un quad, l’enfant doit obligatoirement s’équiper de la tête aux pieds. Par conséquent, à l’achat d’un quad enfant, il est nécessaire de prendre un casque avec un masque, des gants cross ainsi qu’un plastron, genouillères et coudières.

Votre enfant va adorer être au volant de son quad. Le seul souci est que vous risquez de vous retrouver avec la problématique inverse : ne plus réussir à le faire rentrer.