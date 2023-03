Le puzzle de l’horloge dans Resident Evil 4 Remake : Comment régler l’heure correcte

Couloirs sombres, ennemis hideux et petites énigmes : de longs passages dans le Remake de Resident Evil 4 consistent en cette combinaison. Cela forme aussi casse-tête de l’horloge pas d’exception qu’elle dans le rôle de Ashley avoir à résoudre dès que ceux-ci sont dans le bibliothèque regarde autour de lui Nous vous dirons comment régler l’heure correcte dans celui-ci Guide.

Le casse-tête de l’horloge dans Resident Evil 4 Remake: régler l’heure correcte

Peu de temps après elle Serpent de chèvre et tête de lion une fois que vous l’avez utilisé pour découvrir un passage secret, vous vous retrouverez une fois de plus en tant qu’Ashley, se précipitant dans les couloirs sombres et se rangeant dans le bibliothèque il faut regarder autour. Elle y trouvera, entre autres, une horloge dans laquelle son régler la bonne heure devoir.

Ce puzzle d’horloge peut être résolu de deux manières : Soit vous regardez directement ci-dessous dans ce guide La bonne réponseréglez l’heure et suivez votre propre chemin, ou suivez le cours normal de la mission, ce qui signifie que vous avez encore quelques trésors dépoussiérer, mais aussi combattre des adversaires.

La longue marche commence par aller à la bibliothèque ta lampe sur le socle gris met, par lequel l’étagère est déplacée. Interagir avec le derrière manivellepour descendre un escalier, puis prenez votre lampe et montez à l’étage. C’est là que tu le prends porte-clés hors de la table.

Courez maintenant vers extrémité nord de la salle. Vous pouvez éclairer l’armure gênante avec la lampe pour la faire s’arrêter un instant, ce qui rend le tout beaucoup plus facile. Aussi, vous pouvez sur votre chemin trouver un trésor: Pour ce faire, courez à gauche vers le mur ouest immédiatement après la première armure puis dirigez-vous vers le nord.

Accroupissez-vous sous le passage et ouvrez le coffre derrière avec la deuxième clé du porte-clés. Ensuite ça marche à l’extrémité nord de la bibliothèqueoù vous arriverez à une porte qui ne traite que de la troisième clé sur le col peut être ouvert. Vous reconnaissez la bonne clé au symbole identique à celui présent sur la porte.

Après votre tour dans l’ascenseur, attrapez-les dans la pièce adjacente Note du bibliothécaire sur bordereau (dossier). Aux étagères, tournez à gauche au premier carrefour et ouvrez la boîte avec le trousseau de clés au bout, vous donnant un saphir reçu. Le quatrième clé (oiseau) est le bon.

Courez maintenant vers le coin ouest de la pièce et vous le trouverez Note avec un temps (fichier). Sur ce document, vous pouvez lire que le temps requis pour le puzzle de l’horloge 11h04. Avec cela, vous pouvez régler l’horloge de cette pièce et l’horloge de la bibliothèque, ce qui signifie que vous pouvez maintenant la solution de l’énigme tiens dans tes mains.

Alors maintenant, réglez l’heure sur l’horloge derrière l’ascenseur, ce qui révélera un escalier que vous retour à la bibliothèque fils. Vous devrez toujours combattre une armure ambulante et interagir avec une manivelle en cours de route, mais cela ne devrait plus vous poser de problème pour le moment. Au bout du chemin vous êtes sur la Côté est de la bibliothèque.

Cependant, votre nouvelle cible est sur le côté ouest. C’est donc de retour à l’endroit où vous trouvez enfin la montre même avec laquelle ce guide a commencé à l’origine. Réglez ici aussi les aiguilles de l’horloge pour que 11h04 peut être lu, et un escalier s’ouvre à nouveau, qui est maintenant dans le mausolée secret fils.

Devriez-vous encore en dehors du puzzle de l’horloge autres problèmes dans Resident Evil 4 Remake ou vous cherchez des munitions infinies, des tricheurs qui facilitent la vie ou des solutions à des énigmes délicates, n’ayez pas peur d’en Resident Evil 4 Remake: Procédure pas à pas et guides pour le tireur de survie pour voir où nous pouvons vous aider avec des trucs et astuces.