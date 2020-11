"Le punisseur": La saison 3 n’est pas encore hors de la table, dit Jon Bernthal

Avez-vous déjà abandonné l’espoir de regarder un autre épisode de « The Punisher »? Eh bien, vous feriez mieux de le déterrer à nouveau, car si l’acteur de Frank Castle, Jon Bernthal, réussit, le dernier mot sur la saison 3 de la série Marvel n’a pas encore été prononcé – et vous ne voulez certainement pas jouer avec le Punisher, ou?

Dans une interview avec Geek House Show, la star de « The Punisher » Jon Bernthal indique clairement qu’il est bien conscient qu’il n’y a pas d’avenir pour la série Marvel sur Netflix. L’ancienne coopération entre Marvel Studios et le géant du streaming est terminée. Depuis que les droits sur les personnages sont désormais revenus à Disney, l’acteur n’a pas abandonné l’espoir de revenir en tant que Frank Castle – que ce soit sur le nouveau service de streaming Disney + ou sous une autre forme.

Tout ou rien

« C’est incroyablement flatteur de voir combien de personnes ont senti que cette version de Frank leur avait parlé, et je ne peux pas dire à quel point cela compte pour moi parce qu’il compte tellement pour moi. Il est dans mon sang, dans mes os », a déclaré Bernthal . « Donc, il ne s’agit pas de savoir si nous le faisons, mais de bien faire les choses et de fournir la version que les fans méritent. Nous verrons. »

Frank est toujours là, fait partie de lui, poursuit la star hollywoodienne. « Et quand je recevrai l’appel, je serai prêt et je m’assurerai de faire ce que je peux pour que nous le fassions correctement ou pas du tout. »

Est-ce que Disney ramène les héros Netflix?

En janvier 2019, la célèbre saison 2 de « The Punisher » est sortie sur Netflix. Peu de temps après, la triste nouvelle pour tous les fans de l’anti-héros: après la série Marvel « Daredevil », « Luke Cage » et « Iron Fist », « The Punisher » et « Jessica Jones » ont également été arrêtés. La raison: la coopération entre Netflix et Marvel Studios s’est épuisée. La société mère de Marvel, Disney, était déterminée à publier toutes les productions de la série de la marque sur son service de streaming interne Disney + à l’avenir.

Reste à savoir si le Groupe Maus ramènera à terme des acteurs comme « The Punisher » Jon Bernthal, « Daredevil » Charlie Cox ou « Jessica Jones » Krysten Ritter pour de futurs projets. Compte tenu de l’énorme base de fans de la série, ce ne serait certainement pas la pire idée. #SaveThePunisher