Le public ne trouvera aucun personnage adorable dans House of the Dragon, déclare George RR Martin

Selon l’auteur George RR Martin, les fans ne tomberont pas amoureux des personnages centraux de Maison du Dragon comme ils l’ont fait dans Jeu des trônes.

Maison du Dragon nous ramène deux siècles en arrière d’où A obtenu a commencé et plongera dans l’histoire conflictuelle des membres aux cheveux argentés de la Maison Targaryen. L’émission mettra en vedette une rivalité qui a éclaté sous le règne du roi Viserys I. Dans la série, une bataille personnelle et politique rusée éclate entre la fille du roi Viserys, Rhaenyra Targaryen, et Lady Alicent Hightower, forçant le frère de Viserys et héritier présomptif du royaume, Daemon, prendre position entre eux. La haine que cette rivalité suscite et l’avidité du pouvoir sur Westeros ont conduit à une guerre civile qui est devenue plus tard connue sous le nom de Danse des dragons. La première saison marquera le début de ces événements qui ont déclenché un conflit interne de plusieurs années entre les membres de la Maison Targaryen.

FILM VIDÉO DU JOUR

Quand une telle avidité pour le pouvoir surgit, presque personne ne peut faire confiance avec honneur. Et c’est ce que Maison du Dragon les personnages seraient comme. Récemment, en discutant avec Le journaliste hollywoodien (via ScreenRant), l’auteur George RR Martin a révélé que les personnages du A obtenu spin-off partagera des traits négatifs et que les fans ne tomberont probablement pas amoureux d’eux comme ils l’ont fait pour des personnages comme Arya. Il a dit:

C’est puissant, c’est viscéral, c’est sombre, c’est comme une tragédie shakespearienne. Il n’y a pas d’Arya – un personnage que tout le monde va adorer. Ils sont tous défectueux. Ils sont tous humains. Ils font de bonnes choses. Ils font de mauvaises choses. Ils sont animés par la soif de pouvoir, la jalousie, les vieilles blessures, tout comme les êtres humains. Tout comme je les ai écrits.

La bande-annonce de la série a déjà fait allusion à une intrigue sombre où les personnages tenteront de remplir leurs agendas personnels ou de chercher la vendetta. Des comploteurs vicieux aux backstabbers, Maison du Dragon sera une histoire épique de corruption. Juste avec une touche supplémentaire d’aventure, de magie et, surtout, de dragons.

Martin a en outre loué l’écriture de la série, où les personnages restent fidèles au matériel qu’il a écrit pour le roman Feu & Sang. Ce pourrait être un soulagement pour l’écrivain, dont les personnages de Une chanson de glace et de feu a subi de sévères transformations dans le spectacle Jeu des trôness’éloignant de sa vision.





Il n’y a pas d’Arya dans Maison des dragonsDit Martin

L’auteur a distingué Arya dans sa déclaration, la comparant aux personnages rusés de Maison du Dragon. Arya était l’un des personnages les plus aimés de la série. Le public a été témoin de sa souffrance perte après perte avant qu’elle ne devienne une vaillante combattante et une personne intrépide. Le parcours d’Arya, de sa douleur et de sa souffrance à sa quête de vengeance, a attiré le soutien des fans, faisant d’elle un cynosure de la série. Un autre personnage était Jon Snow, qui s’est battu toute sa vie pour de bonnes actions au point où il a été assassiné. Le public s’est porté garant de manière agressive pour que Jon obtienne son crédit, et en effet, plusieurs fans n’étaient pas satisfaits de son sort final après A obtenu terminé.

Cependant, selon Martin, aucun personnage de la nouvelle série ne partagerait de tels traits. Ils se livrent une guerre totale les uns contre les autres Maison du Dragon. Pas ça Jeu des trônes manquait de tout cela; en vedette des meurtriers, des violeurs, des traîtres, des morts-vivants et ainsi de suite. Cependant, Maison du Dragon rendrait probablement difficile de trouver quelqu’un pour se porter garant. Quoi qu’il arrive, les fans attendent avec impatience cette nouvelle intrigue du créateur de l’une des émissions de télévision les plus acclamées de tous les temps.





Maison du Dragon sera diffusé sur HBO Max le 21 août.