Le public évalue le Batman presque aussi bien que le chevalier noir

Le Batman est enfin arrivé dans les cinémas avec des fans et des critiques en délire.

Les premières critiques montraient déjà que le film serait un succès. Journaliste et critique de cinéma Erik Davis a écrit sur Twitter: « J’ai vu #TheBatman et c’est un drame policier féroce ponctué de moments d’action incroyablement viscérale. »

j’ai vu #Le Batman et c’est un drame policier féroce ponctué de moments d’action incroyablement viscérale. La direction de Matt Reeves est sombre, profonde, intense et inondée d’images instantanément emblématiques. Un film BATMAN en direct comme aucun de ceux que nous avons vus. Brillant & badass. GRAND recommander pic.twitter.com/SreOnnFnHC

Repaire de Geek a écrit que Le Batman est « l’un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés » et dit que le film est enraciné dans la nostalgie mais a encore quelque chose de nouveau à dire sur le personnage emblématique de Bruce Wayne.

Et il semblerait que ce ne soient pas seulement les critiques de cinéma qui adorent cette nouvelle version de l’histoire de Batman, les fans anciens et nouveaux en profitant également.

Cependant, Le Batman semble se rapprocher. Au moment de la rédaction, le film a un score d’audience de 93% avec plus de 2 500 notes vérifiées.

Cette nouvelle version du héros de bande dessinée met en vedette Robert Pattinson dans le rôle principal de Bruce Wayne / Batman. Il est rejoint par Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Peter Skarsgard, John Turruto et Zoe Kravitz.

Réalisé par Matt Reeves et avec une partition de Michael Giacchino, le film est certainement à ne pas manquer.

S’adressant à Time Magazine, Reeves a déclaré que Le Batman confrontera le public car il est construit autour des thèmes de l’isolement et du désespoir – des sentiments que beaucoup ont ressentis ces dernières années.

« La plupart des films commencent comme une histoire d’origine. Il perd ses parents de cette manière violente. Il se maîtrise, puis se consacre à cette mission », a déclaré Reeves, « Je voulais qu’il soit humain et qu’il se débatte et se débatte. »

Robert Pattinson a également suggéré que le film était plutôt sombre en disant à GQ : « Je dois vraiment, vraiment avoir l’impression d’avoir touché le fond [to get into character].