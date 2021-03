Le public des Golden Globes est rempli de premiers intervenants et de travailleurs essentiels au lieu de célébrités cette année

Les Golden Globes sont en cours à Tinseltown ce soir (28 février) et ont amené de nombreuses célébrités de renom en ville.

Au lieu de célébrités à perte de vue, il y a des premiers intervenants, des travailleurs essentiels et des membres de Feeding America.

La décision a été prise d’inclure ces personnes qui nous ont gardés en sécurité et nourris pendant la pandémie et de leur laisser passer une nuit spéciale.

Les animateurs de la soirée, Tina Fey et Amy Pohler, ont crié aux différents membres du public et leur ont dit qu’ils «fumaient chaud».

Tous ceux qui ont été invités à assister devaient subir un test de dépistage du coronavirus et renvoyer un résultat négatif. Ils devront également s’éloigner socialement des autres clients et devront porter des masques toute la soirée.

Certains A-listers ont suivi le scintillement et le glamour de la soirée en enfilant des tenues époustouflantes, bien qu’ils soient assis sur le canapé.

Twitter a immédiatement fait ce que Twitter fait de mieux et les mèmes ont commencé à cibler la configuration occasionnelle de Jeff.

L’un d’eux a écrit: « Je respecte ça Jeff Daniels Je viens littéralement de me lever du dîner et j’ai activé le zoom et je vais retourner manger maintenant. «