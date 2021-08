Le public a réagi à la bande-annonce d’Eternals

Essie Vernis à Ongles 23 Eternal Optimist 13,5ml

Description : Le Vernis à Ongles Eternal Eptimist Nu Essie offre une couleur riche et tendance, tout en prenant soin de vos ongles pour une manucure impeccable. Sa formule lisse et onctueuse s'applique de façon homogène sur vos ongles et ne laisse aucun dépôt. Le V ernis à Ongles Eternal Optimist Nu possède 2 atouts majeurs pour un résultat professionnel : ses pigments brillants colorent les ongles intensément, tandis que son pinceau assure une application simple et rapide, pour une couvrance parfaite en un seul geste. Sa formule unique permet une tenue longue durée et sans écailles. Le petit format pratique des vernis Essie permet de les emporter partout. Indications : Vernis à ongles. Conseils d'utilisation : Appliquer sur les ongles puis laisser sécher. Conditionnement : Flacon de 13.5 ml.