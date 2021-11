Le psychothérapeute Dr Aaron Beck, connu comme le père de la thérapie cognitive, est décédé à l’âge de 100 ans

03 novembre 2021 23:31:04 IST

Le Dr Aaron T. Beck, un psychothérapeute révolutionnaire considéré comme le père de la thérapie cognitive, est décédé lundi à son domicile de Philadelphie. Il avait eu 100 ans en juillet.

Le travail de Beck a révolutionné le diagnostic et le traitement de la dépression et d’autres troubles psychologiques. Il est décédé paisiblement dans son sommeil, selon le Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, qu’il a cofondé avec sa fille, le Dr Judith Beck.

« Mon père était une personne extraordinaire qui a consacré sa vie à aider les autres », a déclaré la fille dans un communiqué, rien que son père ait continué à travailler jusqu’à sa mort. « Il a inspiré les étudiants, les cliniciens et les chercheurs depuis plusieurs générations avec sa passion et son travail révolutionnaire. »

Beck a développé le domaine de la thérapie cognitive, une forme clinique de psychothérapie, à l’Université de Pennsylvanie dans les années 1960. Il forme les patients à identifier et à rejeter les pensées négatives irrationnelles sur eux-mêmes, le monde et l’avenir.

Il a développé le traitement après avoir découvert que ses patients déprimés éprouvaient fréquemment des idées négatives déformées – il les a surnommés « pensées automatiques ».

Contrairement à la psychanalyse freudienne, qui plonge dans l’enfance d’un patient et recherche des conflits internes cachés, la thérapie cognitive dit que tourner autour d’un monologue intérieur auto-dénigrant est la clé pour soulager de nombreux problèmes psychologiques, souvent en une douzaine de séances ou moins.

Il a vanté l’idée avec une maxime anti-freudienne : « Il y a plus à la surface qu’il n’y paraît. »

Beck a découvert que les patients qui apprennent à reconnaître la logique défectueuse de leurs pensées automatiques négatives – telles que « Je serai toujours un échec » ou « Personne ne m’aime » – pourraient apprendre à surmonter leurs peurs et à penser de manière plus rationnelle, ce qui a diminué leur anxiété et a amélioré leur humeur. Il a découvert que les résultats duraient longtemps après la fin du traitement, car les patients apprenaient à affronter eux-mêmes ces pensées.

Les séances de thérapie cognitive suivent un format strict, qui inclut toujours la définition d’objectifs pour la séance et les devoirs. Outre la dépression, il a été utilisé pour traiter des conditions telles que la boulimie, les attaques de panique, la phobie sociale, les troubles obsessionnels compulsifs et la toxicomanie.

La vision pragmatique de Beck de la psychothérapie avait ses sceptiques. Certains psychologues ont qualifié la thérapie cognitive de superficielle et à peine plus qu’un stimulant pour le moral, mais elle est devenue une formation obligatoire pour les résidents en psychiatrie.

Beck a toujours répondu aux critiques avec les données de ses recherches. Il a publié une grande partie de son travail dans sa propre revue, Cognitive Therapy and Research, en partie parce que d’autres professionnels de la santé mentale n’ont pas tenu compte de ses conclusions.

Il a écrit ou co-écrit 17 livres, publié plus de 500 articles et reçu des distinctions pour son travail, notamment le prix Lesker, le prix Heinz et le prix Sarnat de l’Institute of Medicine.

Le magazine American Psychologist en 1982 a nommé Beck l’un des 10 psychothérapeutes les plus influents de tous les temps.

Originaire de Providence, RI, et troisième fils d’immigrants juifs russes de la classe moyenne, les premiers exercices de thérapie cognitive de Beck étaient sur lui-même, après une hospitalisation à l’âge de 8 ans. et l’odeur de l’éther pouvait le faire s’évanouir.

Il a dit qu’il avait surmonté ces peurs en apprenant à ignorer son étourdissement et à s’occuper d’autres activités.

Beck est diplômé de l’Université Brown en 1942 et de la Yale Medical School en 1946. Après des séjours dans des hôpitaux de Rhode Island, du Massachusetts et de Pennsylvanie, il rejoint le département de psychiatrie de Penn en 1954.

En tant que jeune psychologue, il a mené des expériences réfutant la théorie freudienne selon laquelle les gens étaient déprimés parce qu’ils avaient en quelque sorte besoin de souffrir. Il a conclu que la dépression ne venait pas du masochisme, comme Freud le croyait, mais d’une faible estime de soi.

Les travaux ultérieurs de Beck ont ​​porté sur l’efficacité de la thérapie cognitive dans le cadre d’un schéma thérapeutique pour la schizophrénie, le trouble de la personnalité limite et pour les patients ayant fait des tentatives de suicide à répétition.

Beck laisse dans le deuil son épouse depuis plus de 70 ans, l’ancienne juge d’État Phyllis Beck, qui était également une ancienne vice-doyenne de la faculté de droit de Penn, ainsi que trois autres enfants, 10 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants.

