Le PSVR nouvelle génération pour PS5 semble époustouflant

La prochaine génération PSVR Le casque Sony a déjà annoncé pour PlayStation 5 sonne comme un saut quantique par rapport à son prédécesseur rudimentaire PS4. Cela suppose qu’un rapport exclusif publié par UploadVR est exact, qui cite des «sources fiables». Apparemment, le détenteur de la plate-forme a informé les développeurs des fonctionnalités du casque, ce qui est logique étant donné qu’il a mentionné que le matériel prototype serait bientôt envoyé.

Quels sont donc les détails clés? Eh bien, il aurait une résolution de 4000×2040 (un énorme coup de pouce par rapport au 1920×1080 du casque PSVR précédent) et un suivi du regard capable d’un rendu fové. Ce dernier pourrait changer la donne: en termes simples, cela signifie que le casque peut être capable de détecter où vous regardez, ce qui signifie que les développeurs peuvent rendre les objets sur lesquels vous vous concentrez plus en détail. Associez-le au SSD ultra-rapide de la PS5, et nous sommes déjà en train de baver.

Voici une autre caractéristique intéressante: apparemment, il y a un moteur dans le casque lui-même qui est capable d’un retour haptique similaire au contrôleur DualSense. Nous savons déjà que les nouveaux contrôleurs de l’appareil partageront la technologie avec le pad PS5, mais l’amélioration des sensations à la tête et au cuir chevelu devrait rendre les jeux encore plus immersifs – même si évidemment cela devra être fait avec délicatesse. La recherche suggère qu’une certaine forme de rétroaction synchronisée avec le mouvement peut également aider à lutter contre le mal des transports, car la sensation de grondement incite le cerveau à penser que vous marchez réellement.

Comme nous le savons déjà, le PSVR de nouvelle génération utilisera un seul cordon entre le port USB Type-C de la console et le casque, et les contrôleurs seront suivis à l’aide de caméras sur l’unité elle-même. Cela vous permettra de vous détourner de votre téléviseur sans perdre le suivi – et même de placer les coussinets derrière votre dos. Cela améliorera également considérablement le processus de configuration, car vous n’aurez plus besoin d’avoir une caméra PS sur votre meuble TV ou votre bureau.

Notre seule préoccupation ici est le prix – cette chose sonne cher. Ne vous y trompez pas, cependant, si les informations partagées ici sont exactes – et cela nous semble crédible – alors ce sera une véritable amélioration de nouvelle génération sur le casque PS4. Lorsque vous prenez en compte les principales fonctionnalités de la PS5 – c’est la puissance de traitement, le SSD et le moteur audio Tempest – alors la technologie présentée ici sera transformatrice, en particulier lorsqu’elle est associée au logiciel à succès Sony pour lequel est réputé.