Le PSVR de nouvelle génération ciblant les vacances 2022, utilisera l’écran OLED de Samsung

La nouvelle génération de Sony PSVR Le casque pour PlayStation 5 vise une fenêtre de sortie Holiday 2022 et utilisera un écran Samsung OLED, selon un rapport de Bloomberg. L’article cite « des personnes connaissant le sujet » comme source et explique que tandis que d’autres grands fabricants de réalité virtuelle passent aux écrans LCD, le géant japonais va répéter l’OLED dans son précédent casque.

On ne sait pas quel type de résolution le détenteur de la plate-forme vise, bien qu’un article plus tôt dans l’année ait suggéré qu’il convoitait 4000×2040 – une augmentation colossale par rapport au 1920×1080 utilisé dans la version précédente de l’entreprise. Ce qui est peut-être plus excitant, c’est que le casque prendra en charge le suivi du regard capable d’un rendu fovéal, ce qui signifie que les développeurs pourront potentiellement économiser de la puissance de traitement en ne restituant que les objets que vous regardez en détail.

La société n’a pas encore officiellement élaboré ses plans pour le casque PSVR de nouvelle génération au-delà du partage d’images prototypes de ses contrôleurs de mouvement, mais nous sommes désespérés de voir ce qu’il prépare à huis clos. Espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps.