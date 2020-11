Le PSLV d’ISRO lance avec succès 10 satellites, dont EOS-1, en orbite

Tendance FP12 nov.2020 17:32:31 IST

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a lancé avec succès 10 satellites en orbite le 7 novembre. Le lancement comprenait un nouveau satellite d’observation de la Terre et plusieurs charges utiles plus petites.

ISRO dans sa déclaration a déclaré que le lanceur de satellites polaires de l’Inde, lors de son cinquante et unième vol (PSLV-C49), a lancé avec succès EOS-01 ainsi que neuf satellites clients internationaux depuis la première rampe de lancement du Satish Dhawan Space Center (SDSC) SHAR à Sriharikota.

Satellite d’observation de la Terre, EOS-01 est destiné à des applications dans le domaine de l’agriculture, de la foresterie et de la gestion des catastrophes.

L’ISRO a déclaré que le PSLV-C49 avait décollé à 15 h 11 IST. Il y a eu un retard de neuf minutes par rapport au lancement prévu en raison de conditions météorologiques défavorables. Après 15 minutes et 20 secondes, l’EOS-01 a été injecté avec succès sur son orbite. Suite à cela, neuf satellites commerciaux ont également été injectés sur leurs orbites prévues.

Les deux panneaux solaires de l’EOS-01 ont été automatiquement déployés et le réseau de suivi et de commande de télémétrie ISRO à Bengaluru en a pris le contrôle.

Le président de l’ISRO, le Dr K Sivan, a félicité les lanceurs et les équipes de satellites pour s’être montrés à la hauteur de la pandémie COVID-19 et a déclaré: «Le PSLV-C49 a placé avec succès les dix satellites précisément sur leur orbite».

Les neuf autres satellites clients, dont un de Lituanie, quatre du Luxembourg et quatre des États-Unis, ont été lancés dans le cadre d’un accord commercial avec NewSpace India Limited (NSIL).

L’ISRO a tweeté à propos du lancement, écrivant: « Les neuf satellites clients se sont séparés avec succès et ont été injectés dans leur orbite prévue. »

#ISRO #EOS01

All nine customer satellites successfully separated and injected into their intended orbit#PSLVC49 pic.twitter.com/rrtL3sVAI3

— ISRO (@isro) November 7, 2020