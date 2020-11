Le PSG veut négocier pour Lionel Messi et a déjà contacté son père

L’avenir de Lionel Messi pourrait être à Paris, plus précisément au PSG et il y avait déjà des contacts avec l’environnement de 10 pour exprimer votre envie de négocier.

Messi met fin à son contrat avec Barcelone en juin 2021 et le PSG veut déjà négocier AP

Les informations sur Leo Paradizo sur ESPN F12 montrent que le club parisien s’est entretenu avec Jorge Messi, le père et représentant de Leo, pour se mettre en tête lorsqu’il s’agit de négocier, en janvier.

Messi a un contrat à Barcelone jusqu’en juin 2021 et la FIFA lui permet de parler avec d’autres clubs, à partir des six mois précédant la fin du lien. Pour cette raison, le PSG ne veut pas perdre de temps et a déjà fait part de ses intentions.

Barcelone fait face à une crise institutionnelle, après le départ de Josep Bartomeu en tant que président et devra définir ses nouvelles autorités, pour tenter de séduire sa grande star pour continuer au club.



Ce ne sera pas facile, puisque Messi a été convaincu de quitter le club il y a quelques mois et n’est resté que pour éviter un litige juridique.

Du PSG, ils voient l’embauche de Messi comme un Double avantage, puisqu’ils ajouteraient l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire et donneraient à Neymar une excellente raison de renouveler son contrat et de rejouer avec son grand ami Leo.

Entre maintenant et juin, il y aura longtemps et de nombreuses versions fonctionneront, mais le PSG n’a pas perdu de temps et a pris les devants.