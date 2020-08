Le PSG a atteint la finale de la Ligue des champions après que les joueurs se soient promis l’unité au restaurant de Verratti

Tout cela aurait-il pu se concrétiser au Giuse? Le restaurant italien de Marco Verratti, situé sur la célèbre rue du Faubourg Saint-Honoré près des Champs-Elysées, a été l’endroit où la saison du Paris Saint-Germain a changé pour le mieux.

Le 25 février, lorsque l’international italien a invité tous ses collègues à déjeuner dans son restaurant, les choses n’allaient pas bien. Le PSG avait perdu le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions au Borussia Dortmund, où la tactique de l’entraîneur Thomas Tuchel et les attitudes des joueurs n’étaient pas bonnes. Deux jours plus tard, Edinson Cavani, Ángel Di María et Mauro Icardi ont organisé une fête d’anniversaire commune et certaines des images publiées sur les réseaux sociaux –y compris certains des joueurs dansant torse nu– ils ont ennuyé de nombreux fans et personnes dans le club. Avant la défaite en Allemagne, ils avaient fait match nul 4-4 contre Amiens et à leur retour ils ont eu la chance de battre Bordeaux 4-3 au Parc des Princes. La crise était dans l’air.

Les joueurs se sont réunis au restaurant de Verratti pour montrer l’unité, mais aussi pour créer l’unité. Ce groupe d’acteurs avait besoin d’un changement, quelque chose qui les motiverait et les animerait. Ce que l’on dit de cette rencontre, c’est qu’elle a fait d’eux une équipe, cela leur a donné une force collective.

Ce jour-là, Kylian Mbappé et Neymar, assis côte à côte dans leurs sweats Christian Dior (orange pour le Français, jaune pour le Brésilien), ont réalisé qu’il fallait s’ouvrir et se rapprocher de leurs coéquipiers car quelque chose de spécial était à portée de main. va arriver. Tous les joueurs pensaient qu’ils allaient changer la série contre Dortmund. Et ils l’ont fait.

Cette victoire 2-0 à huis clos, inspirée de Neymar et célébrée par 4000 ultras du PSG devant le Parc des Princes, les a envoyés à Lisbonne. Mais pour faire quoi, exactement?

Lors de la suspension du football européen en raison de la pandémie de coronavirus, avec des joueurs en quarantaine dispersés dans le monde – certains en France, certains en Allemagne, certains au Brésil – ils ont fait un pacte: ils donneraient tout pour aller le plus loin possible dans le Ligue des champions. Ils savaient à quel point chacun d’eux était bon individuellement, mais il était temps de devenir une vraie équipe, de se battre les uns pour les autres et d’être concentrés, disciplinés et professionnels. C’était une promesse.

C’était le mois de mai et, avec le titre de Ligue 1 obtenu par défaut depuis l’annulation de la saison française, le seul but sur la tête de chaque joueur du PSG était la Ligue des champions. S’ils voulaient atteindre le but et élever le Saint Graal, ils avaient besoin d’unité et de solidarité. La Ligue des champions n’est pas gagnée si vous n’êtes pas une vraie équipe et que vous vous comportez comme telle.

Tuchel était un témoin de loin. L’entraîneur du PSG n’était pas au Giuse en février. Il ne fait pas partie du groupe WhatsApp des joueurs. Il a eu peu de communication avec ses hommes pendant la période d’isolement. Je savais que quelque chose se passait. Une fois que l’équipe est revenue à l’entraînement en juin, Tuchel a pu voir à quel point l’atmosphère était devenue exceptionnelle parmi tous les joueurs, sur et hors du terrain. Ils étaient prêts à faire la guerre à Lisbonne. Ils étaient prêts à tout livrer.

Le joueur du Paris Saint-Germain Marquinhos (au centre) célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué un but contre Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions de l’UEFA le 18 août 2010 au stade de la Luz à Lisbonne. David Ramos / PISCINE / AFP

Avant la demi-finale de mardi, dans le vestiaire à domicile de l’Estadio da Luz à Lisbonne, les joueurs du PSG ont rappelé cette promesse. Contre le RB Leipzig, ils ont joué comme une unité plus cohésive que jamais et ont scellé le match avec un 3-0 convaincant. Ils ont fait preuve d’une grande unité et d’un grand calme. Si le retour tardif pour s’imposer 2-1 contre l’Atalanta en quarts de finale était basé sur l’esprit d’équipe, la performance collective au plus haut niveau a été la clé pour atteindre la finale.

Après le match, le même vestiaire bourdonnait. Dans un coin, les amis Mbappé et Neymar ont chanté: “Nous sommes en finale!”. Ailleurs, Ander Herrera battait l’une des boîtes de kit comme un tambour. Lors de sa première saison avec le club, l’Espagnol a eu un impact énorme. Et cela n’a pas été tellement sur le terrain, bien que son éthique de travail ait été contagieuse, mais en dehors du terrain, car il a rassemblé l’équipe. Il a unifié les clans sud-américains et européens. Il est le leader silencieux du PSG.

Nasser Al Khelaifi, le président du club, a fait un gros câlin à Herrera dans le vestiaire. Et puis il en a donné un encore plus gros à Neymar. Le Brésilien est au cœur du projet du PSG, plus que tout autre joueur de l’équipe. Et voir comment il a célébré la finale de la Ligue des champions a montré à quel point cela comptait pour lui.

Lorsqu’ils sont arrivés à leur hôtel, Myriad, Paris n ° 10 il emportait avec lui un énorme haut-parleur qui jouait de la musique brésilienne. Ils étaient tous derrière lui dansant et chantant. C’est l’équipe de Neymar. Si Herrera est le chef, Neymar est le représentant. Lorsqu’il a remporté la Ligue des champions en 2015 avec Barcelone, le triumvirat de Lionel Messi, Luis Suárez et Neymar régnait en Europe, mais c’était toujours l’équipe de Messi, le titre de Messi et le Ballon d’Or de Messi. Cette fois, ce sera différent: s’ils gagnent dimanche, ce sera le trophée de Neymar, même s’il n’y a aucune chance que le Ballon d’Or reste entre leurs mains.

La fête de mardi s’est poursuivie dans les chambres d’hôtel et les couloirs, mais Neymar, comme Tuchel, a averti ses coéquipiers presque dès la fin du match contre le RB Leipzig: il reste encore un exemple. Et c’est vrai. Le PSG n’est pas allé aussi loin ni investi autant de millions pour terminer deuxième. Atteindre la finale ne peut pas être une fin en soi.

Le PSG a parcouru un long chemin depuis le 25 février et depuis le déjeuner au Giuse. Ils sont sur le point d’atteindre leur objectif, ils sont exactement là où ils avaient promis d’être le 23 août: se tenir seuls au sommet de l’Europe.