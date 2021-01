Le PS Store répertorie les jeux pour 10000 € – un bug est un casse-tête

Si vous êtes récemment PlayStation Store étaient dehors et ont entendu des jeux à des prix exorbitants, vous n’avez pas à vous soucier d’une augmentation de prix. Officiellement, aucun jeu dans le PS Store ne devrait coûter 10000 €. Un bug semble être plus responsable du problème, mais Sony garde toujours un profil bas avec les informations.

Bug du PS Store: jeux jusqu’à 10000 €

Le bogue actuel du PS Store fait monter les prix en flèche. Un membre de la communauté 45secondes.fr (@ Lucky20002013) a pu capturer visuellement ce diagramme et l’a ensuite partagé avec nous:

L’image est représentative d’un problème mondial avec le PlayStation Storecela continuera probablement. Parce que dans le monde entier, il y a maintenant ces prix de jeu exorbitants parmi les utilisateurs.

Il semble que le bogue se soit produit plus sur la PS4 et moins sur la PS5. Il semble juste en être un Erreur d’affichage garder. Sans surprise prend Sony bientôt pas 10 000 € pour un « Greedfall ».

Sony a toujours l’incident pas encore commenté, bien que les rapports s’accumulent. Pour le moment, vous devez toujours faire attention si vous obtenez le jeux gratuits via PS Plus pour janvier 2021 activé. Non pas que vous cliquiez accidentellement sur l’un de ces prix. Même s’il n’y avait pas une erreur d’affichage et que l’argent a été renvoyé plus tard, personne ne voudrait que 10000 € soient débités de son compte. Mieux vaut prévenir que guérir!

Si Sony commente l’erreur et fait quelque chose ici, vous saurez 45secondes.fr.