Le PS Store dévoile le DLC Destiny 2: The Witch Queen le 22 février

Bungie devrait révéler la prochaine grande extension vers Destiny 2 plus tard dans la journée, mais un nouveau PlayStation Store la liste semble avoir gâché la fête pour le développeur. Comme repéré par True Trophies, un produit du PS Store australien répertorie le DLC The Witch Queen comme étant sorti le 22 février 2021. Nous devrons attendre plus tard dans la journée pour la bande-annonce officielle, mais la liste révèle que l’extension abritera un nouvel emplacement à explorer et « la campagne définitive de Destiny ».

La description explique ensuite comment les Gardiens « se plongeront dans le Monde du Trône de Savathûn pour découvrir le mystère de la façon dont elle et sa Ruche Lucent ont volé la Lumière. Apprenez les secrets de la fabrication de nouvelles armes, le nouveau Glaive, et survivez à la vérité au sein de son réseau de mensonges. » Le nouvel emplacement comprendra des zones telles que le palais de l’antagoniste ainsi qu’un marais, mais un autre ajout sera un nouveau type d’arme.

« Maîtrisez le nouveau type d’arme Glaive et déchaînez de puissants combos de mêlée, des attaques de projectiles et un bouclier d’énergie déployable », indique la liste du PS Store. La vitrine Destiny 2, où toutes ces informations et bien plus seront révélées, devrait avoir lieu plus tard dans la journée à 9h PT / 12h HE / 17h BST. Pour vous mettre en appétit d’ici là, découvrez la bande annonce Bungie a récemment posté.

Avez-vous hâte de jouer à l’extension Destiny 2 : The Witch Queen l’année prochaine ? Ce nouveau contenu pourrait-il vous inciter à rejouer au jeu de tir au looter ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.