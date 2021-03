Le PS Store abandonne les locations de films, de télévisions et les achats en août

Sur le blog PlayStation, Sony a annoncé qu’il arrêterait la location et les achats de films et de télévision sur le PlayStation Store à partir du 31 août 2021. Vous pourrez toujours accéder au contenu que vous avez acheté au-delà de cette date sur une console PlayStation 5, PS4 et smartphones, mais les médias en question ne feront plus partie des offres numériques du fabricant de matériel à partir de septembre.

Sony déclare que cela est dû au fait que le marché s’est fortement orienté vers les services de streaming par abonnement. «Nous avons constaté une croissance considérable de la part des fans de PlayStation en utilisant des services de streaming de divertissement basés sur des abonnements et des publicités sur nos consoles. Avec ce changement de comportement des clients, nous avons décidé de ne plus proposer d’achats et de locations de films et de séries télévisées via le PlayStation Store à partir de 31 août 2021. » Cela fait bien sûr référence à Netflix, Amazon Prime Video et Disney +. Pour jeter un coup d’œil à toutes les applications PS5 qui diffusent des émissions de télévision et des films, dirigez-vous vers le lien.

Vanessa Lee, responsable de l’activité vidéo chez Sony Interactive Entertainment, confirme: « Nous remercions nos fans pour leur soutien continu, et nous sommes impatients d’améliorer encore l’expérience de divertissement sur PlayStation. » Y a-t-il un potentiel pour Sony de mettre en place son propre service de streaming télévisé et basé sur des films, avec que PlayStation Productions augmente sa production pour les années à venir? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.