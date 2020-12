Le prototype Yeezy 750 de Kanye West ressemble beaucoup à la Nike Air Yeezy 2

Il est clair d’où Kanye tirait son inspiration lorsqu’il a déménagé chez Adidas.

Kanye West a toujours été l’un des hommes les plus créatifs au monde en matière de musique, et on peut en dire autant de sa production en tant que créateur de baskets. Depuis ses jours avec Nike. Kanye a présenté des offres qui ont impressionné sa base de fans, ainsi que des sneakerheads qui étaient par ailleurs sceptiques quant à ce que West allait pouvoir accomplir. En 2015, Kanye est allé chez Adidas et sa toute première chaussure était la Adidas Yeezy Boost 750. Grâce à Yeezy Mafia, nous avons maintenant un regard resurfacé sur l’un de ses prototypes pour la chaussure, qui a été très clairement inspiré par la Nike Air Yeezy 2 , qui était sa dernière sneaker avec la marque Beaverton. Comme vous pouvez le voir dans l’article ci-dessus, la silhouette 750 ressemble à l’Air Yeezy 2, jusqu’à la sangle de pied. Bien sûr, la 750 qui est finalement sortie en 2015 était très différente car elle a une tige en daim par opposition au maillage que vous voyez dans ce prototype. Quoi qu’il en soit, il est clair que Ye était en train de devenir un créateur de baskets à l’époque, et c’est cool de voir ce qu’il était il y a cinq ans, par rapport à où il est maintenant. Dites-nous ce que vous avez pensé du 750, dans les commentaires ci-dessous. Astrid Stawiarz / pour Prada