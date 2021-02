Le prototype Starship SN9 de SpaceX se lance à 10 km, s’écrase lors de l’atterrissage

Un autre vaisseau a volé haut – et est descendu dur.

SN9, le dernier prototype de SpaceX Véhicule de vaisseau spatial , a pris son envol lors d’un vol d’essai aujourd’hui (2 février) depuis le site de la société au sud du Texas, sur la côte du golfe du Mexique, près de la petite communauté de Boca Chica Village.

Le SN9 en acier inoxydable a décollé à 15 h 25 HNE (18 h 25 GMT; 14 h 25 heure locale du Texas). L’engin de 165 pieds de haut (50 mètres) semblait bien voler, fermant ses trois Moteurs Raptor séquentiellement comme prévu, atteignant son altitude cible d’environ 10 kilomètres et effectuant un retournement horizontal complexe comme il le ferait lors d’une rentrée opérationnelle dans l’atmosphère terrestre.

Starship et Super Heavy: Les véhicules de SpaceX colonisant Mars en images

Image 1 sur 7 Le prototype de fusée Starship SN9 de SpaceX (au centre) est lancé sur un vol d’essai de 10 kilomètres depuis les installations de la société au sud du Texas le 2 février 2021. Son successeur SN10 est visible au premier plan à droite. (Crédit d’image: SpaceX) Image 2 sur 7 Le prototype de fusée Starship SN9 de SpaceX s’élève au-dessus de la région balnéaire de Boca Chica, dans le sud du Texas, le 2 février 2021. (Crédit d’image: SpaceX) Image 3 sur 7 Le Starship SN9 de SpaceX est le deuxième vaisseau spatial à voler. Il a suivi le lancement du Starship SN8 en décembre 2020. (Crédit d’image: SpaceX) Image 4 sur 7 Le prototype Starship SN9 est vu après une manœuvre de retournement pour revenir sur Terre après avoir atteint son objectif d’altitude de 10 kilomètres. (Crédit d’image: SpaceX) Image 5 sur 7 A lire : Skull révèle que le nez et les lèvres d'une adolescente anglo-saxonne ont été coupés il y a 1100 ans Une caméra SpaceX au sol capture le prototype Starship SN9 alors qu’il tente d’atterrir. (Crédit d’image: SpaceX) Image 6 sur 7 Le prototype Starship SN9 de SpaceX n’a ​​pas réussi à coller à son atterrissage, s’est écrasé et a explosé près de son site de lancement. (Crédit d’image: SpaceX) Image 7 sur 7 Un panache s’élève sur le site du crash du Starship SN9 de SpaceX après que son test se soit terminé par un impact violent et une explosion. Le véhicule Starship SN10 est visible à gauche du panache. (Crédit d’image: SpaceX)

Mais ensuite vint le débarquement.

SN9 n’a pas réussi à se ralentir suffisamment ou à se redresser pour atterrir. Le véhicule a frappé durement le site de toucher des roues environ 6,5 minutes après le décollage, explosant en une énorme boule de feu tout comme son prédécesseur, le prototype à trois moteurs SN8, fait le 9 décembre .

« Encore une fois, nous devons juste travailler un peu sur cet atterrissage », a déclaré John Insprucker, ingénieur principal en intégration de SpaceX, lors du webcast de lancement de SpaceX.

« Nous avons obtenu beaucoup de bonnes données, et l’objectif principal – démontrer le contrôle du véhicule lors de la rentrée subsonique – semblait très bon, et nous en retirerons beaucoup », a-t-il ajouté.

SpaceX développe Starship pour transporter des personnes et des charges utiles sur la Lune, Mars et d’autres destinations lointaines. Le système se compose de deux éléments, tous deux conçus pour être entièrement et rapidement réutilisables: un vaisseau spatial appelé Starship et une fusée géante connue sous le nom de Super Heavy.

Le vaisseau final sera propulsé par six Raptors, et Super Heavy aura environ 30 des moteurs, fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk a dit. Le vaisseau sera assez puissant pour se retirer de la Lune et de Mars, mais il aura besoin de l’aide d’un énorme booster pour quitter la Terre beaucoup plus massive.

SpaceX effectue une itération vers le dernier vaisseau spatial Starship via une série de prototypes de plus en plus complexes. Les premières versions, par exemple, n’avaient qu’un seul moteur Raptor et se trouvaient à seulement 500 pieds (150 m) du sol lors de leurs brefs sauts d’essai. Le SN8 a été le premier véhicule à trois moteurs à prendre son envol, effectuant le premier vol d’essai à haute altitude du programme Starship.

Le prototype Starship SN9 de SpaceX s’écrase et explose lors de l’atterrissage après un lancement d’essai de 10 kilomètres depuis les installations de l’entreprise dans le sud du Texas, près de Boca Chica, le 2 février 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Ce vol du 9 décembre a violé la licence de lancement de la Federal Aviation Administration de SpaceX, ont déclaré des responsables de la FAA dans un communiqué envoyé aujourd’hui. Cette violation, qui était rapporté pour la première fois par The Verge , a conduit à une enquête et à une suspension des tests a retardé le lancement de SN9 jusqu’à aujourd’hui . (SpaceX avait pour objectif de piloter SN9 la semaine dernière.)

La FAA a déclaré qu’elle examinerait également ce qui s’est passé aujourd’hui.

« La priorité absolue de la FAA dans la réglementation du transport spatial commercial est de s’assurer que les opérations sont sûres, même en cas d’anomalie », a déclaré aujourd’hui un porte-parole de la FAA dans un communiqué envoyé par courrier électronique après le vol de SN9.

« La FAA supervisera l’enquête sur l’accident d’atterrissage d’aujourd’hui impliquant le prototype SpaceX Starship SN9 à Boca Chica, au Texas », poursuit le communiqué. « Bien qu’il s’agisse d’un vol d’essai sans équipage, l’enquête identifiera la cause profonde de l’accident d’aujourd’hui et les opportunités possibles pour améliorer encore la sécurité à mesure que le programme se développe. »

SpaceX ne prendra probablement pas beaucoup de temps pour pleurer le décès de SN9 ou célébrer les jalons qu’il a franchis aujourd’hui. Le prochain prototype de Starship, le SN10 à trois moteurs, est déjà sur le tapis et devrait bientôt commencer les tests avant le lancement.

Une construction et des tests aussi rapides de prototypes sont essentiels pour que Starship soit opérationnel dans un avenir relativement proche. Et Musk a fixé un échéancier ambitieux pour Starship, comme il le fait pour la plupart de ses projets variés. L’entrepreneur milliardaire a récemment déclaré que Starship devrait commencer à lancer des gens sur Mars d’ici 2026 et pourrait même le faire d’ici 2024 « si nous avons de la chance . «

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour à 20h30 HNE le 2 février pour inclure une déclaration d’après-vol de la FAA.